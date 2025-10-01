歌手の中森明菜さん（60）が、ファッション誌『VOGUE JAPAN』に初登場することが30日、発表されました。

『VOGUE JAPAN』11月号に登場する中森さん。『特集：中森明菜、新章を生きる』では、雑誌での撮り下ろしが数十年ぶりだという中森さんの力強いまなざしを向けたカットの数々が掲載されています。（『VOGUE JAPAN』公式ウェブサイトでも公開中）

さらに、60歳を迎えたことにちなみ、60個の質問を投げかけ、今までの人生の軌跡や価値観、長い活動休止期間を経た“今”に迫っています。

今回、『VOGUE JAPAN』への出演を決めた理由について、中森さんは「私にとって、ファッション誌といえば『VOGUE』というイメージだったので、こういう機会を与えていただいて、本当にうれしいです」とコメントしています。

また、“中森さんにとって歌、また歌うこととは？”という質問に対しては、「嫌いです。歌が嫌い。歌うことも嫌いです（笑）」と回答。

“なぜ歌い続けるのか？”という問いには、「人を喜ばすことが大好きなんです。（中略）生のステージの場合は、やっぱり呼吸をするような距離感の中にファンの皆さんがいらっしゃるので、その笑顔だったり拍手だったりを感じ取れる瞬間はとてもうれしく思います」と、自身の思いを明かしています。