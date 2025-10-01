『チェック柄 × スウェット』が可愛い！【無印良品】秋にマネしたい♡「パンツコーデ」
トラッドなムードが気になる秋シーズン。カジュアルコーデに季節感も盛り込むなら「チェック柄 × スウェット」の組み合わせがおすすめです。楽ちんに着られるスウェットトップスも、チェック柄パンツを合わせれば一気に旬顔に。今回は【無印良品】スタッフさんの着こなしを参考に、秋コーデのヒントになりそうなスタイリングを紹介します。
淡色 × チェックで優しげなこなれコーデに
オーソドックスな丸首スウェットトップスを主役にした、リラックス感のある秋コーデ。ラフに見えがちな無地でも、チェック柄パンツを合わせるだけでぐっと季節感が漂います。全身を淡めのトーンでまとめることで、優しげなムードと大人のこなれ感を両立。ゆるっとしたシルエットが、体型カバーにも貢献してくれそうです。
ネイビー × チェックで上品バランスに仕上げて
ポップな印象のフード付きパーカーも、チェックパンツを合わせるだけでトラッドな仕上がりにアップデート。ネイビー系でまとめることで、カジュアルながらもきちんと感のあるスタイルに。さらにブラックのバッグを添えれば、全体がピリリと引き締まります。普段はモノトーン派という人にもおすすめしたい、品よくまとまる秋コーデです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
Writer：Anne.M