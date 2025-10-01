『魔法少女リリカルなのは』8年ぶり完全新作、来年放送 映像公開で新キャラ登場
大人気アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』が、2026年に放送されることが決定した。2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から8年ぶりの完全新作となる。
【動画】新キャラの少女登場！公開された『魔法少女リリカルなのは』新作PV
新たに解禁されたキービジュアルは、荒廃した街でどこかを見つめて佇む一人の少女の姿が描かれており、手には銃を、そして背後には何らかの死骸も…。特報映像では、シリーズ主人公の高町なのはのボイスに加え、「この世界で生きていく。繋いだ手が、離れずいられるように。」と、力強い覚悟も伺える“少女の声”を聴くことができる。気になる新キャラクター&キャストの情報は後日発表される。
スタッフは原作・脚本は本シリーズを手掛ける都築真紀、アニメーション制作はSeven Arcsが担当。主要スタッフにはシリーズを代表する布陣が集結している。
『魔法少女リリカルなのは』は、2004年よりテレビアニメがスタートした大人気アニメシリーズ。主人公の平凡な小学3年生・高町なのはが、魔法の力を手に入れるところから物語は幕を明け、魔法の力を手に入れたことにより、数奇な運命をたどる高町なのはの姿を描いている。
これまで漫画・ゲーム・映画化と数々のメディア展開がされており、昨年7月に放送開始20周年を記念したプロジェクトが始動していた。
■スタッフ情報
原作・脚本：都築真紀
監督：浜名孝行
キャラクターデザイン・総作画監督：新垣一成
キャラクター・デバイス・バリアジャケット原案：川上修一
アニメーション制作：Seven Arcs
