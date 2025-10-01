《密着取材する側も礼儀をもってやるべき。コディ・ウォーカーさんに失礼だろ》

《今日のコディ・ウォーカーの件でめちゃくちゃ嫌いな番組になった》

日本を訪れる外国人に空港でアポなしインタビューし、OKがもらえればそのまま密着取材をする人気番組『YOUは何しに日本へ？』（テレビ東京）の9月29日放送回で、Xには冒頭のような批判が寄せられている。どのような内容だったのだろうか。

「コディ・ウォーカーさんは、2001年に初公開されて以来、続編が続く人気映画シリーズ『ワイルドスピード』に出演していた、ポール・ウォーカーさんの弟でハリウッド俳優です。ポールさんが2013年に不慮の事故で亡くなったあとは、コディさんが同作品に代役で出演しています。

今回、8月11日に富士スピードウェイで開催された、世界最大級のカーフェスに参加するため来日していました。空港で出会ったコディさんの友人の紹介から、番組スタッフが密着取材することになりました」（芸能記者）

しかし、コディさんは「ノーギャラ出演」も「問題ないよ」と快諾してくれたものの、妻や事務所スタッフはスタートから密着取材に難色を示していたため、現場の空気は重くなり始めていた。

食事をするコディさん一行と番組スタッフは一度、別々の行動をとることになり、その後、コディさんたちが夜の都内をカートで走行するのだが、ここでさらに空気は重くなる。家族がカート乗車用のコスチュームに着替える部屋にまでカメラを入れて、さすがにコディさんも迷惑そうな表情に。

「そしてカートを乗り終えたあとに、冒頭の批判が寄せられるきっかけになる出来事が起きました。イベント会社のスタッフが、『（コディさんは）明日からハードスケジュールなので、本人は気をつかって言えないだろうけど、このままだと疲れてしまう』と密着取材の終了をお願いしたんです。すると番組スタッフが『え！あっ、そうですか』となんとも恨みがましい声で答えたのです。

これにはMCのバナナマン、設楽統さんも『いや、その言い方。こんだけ撮らせてもらっているのに良くないよね』と苦言を呈していました」（芸能ジャーナリスト）

その後、別れ際には「イベント、頑張ってください」「サンキュー・ソー・マッチ。ワンダフル・ミート・ユー」と笑顔で挨拶を交わしたが、コディさん一行の心象は果たしてどうだったのか。気になるところである。