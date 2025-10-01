Photo:aica

外出中にスマホの充電が切れた……なんてことがないように、もはや、モバイルバッテリーを携帯するのは、現代人の常識ともいえます。とはいえ、モバイルバッテリー（通称モバ充）って、大きくてかさばるんですよね。そして、重い。

その点、「カラビナ型モバイルバッテリー」は、バッグやリュックにさっと引っ掛けて持ち運べるうえにしかも軽量、コードがシュッと収納できるのもかなり便利です。

バッグの中でコードがもつれてイライラにも、もうサヨナラしましょう。

Photo:aica

カラビナ式で手ぶら充電ができる「カラビナ型モバイルバッテリー」がこちらです。モバイルバッテリーというと四角いあの形を想像しますが……。これはなんだか、まるっこくてかわいらしい。

そして、手に取ったときの軽さに驚き。めちゃくちゃ、軽い！なんと、卵2個分とほぼ同じ軽さだそうです。

Photo:aica

画像の部分がカラビナ仕様になっているのがお分かりいただけるかと思います。人差し指で押すだけでフックが開くのでワンタッチで装着でき、急いでいるときもかなりスマートにシャシャッとつけられそうです！

バッグやリュックのループに引っ掛けるだけで持ち運べるので、バッグやポケットインしなくてもOK。スマホを持ちながらの充電も、ストレスフリーです。

Photo:aica

とはいえ、どこに充電コードがあるの!?と思いきや、ここにありました！ コードがシュッとメジャーのように収納できる巻き取り式なのもかなり便利。これならバッグの中でコードがもつれてイライラ…とはならなそう。

Photo:aica

「カラビナ型モバイルバッテリー」に内臓しているのはType-Cケーブル。私のスマホは対応していない…！と思いきや、ちゃんとLightningケーブルのコネクタも同梱されていました。

Photo:aica

Type-Cのコネクタに差し込むだけで、装着完了。Type-Cケーブル、Lightningケーブルどちらのタイプでも充電が可能です。

ライトも付くからアウトドアでも活躍しそう

Photo:aica

「カラビナ型モバイルバッテリー」がさらに便利なのは、側面にあるボタンを軽く押すだけで、すぐにライトが点灯すること。夜のキャンプやバーベキューで手元を照らしたいときはもちろん、停電や災害などの緊急時にも心強い存在になりそう。

Photo:aica

実際に照らしてみると、思った以上に明るい！ 荷物の中で懐中電灯を探す手間もなくワンタッチで点けられるのがありがたいです。小さな動作でサッと光を確保できるので、安心感がぐっと増します。

コンパクトなのに、1日外出には十分な性能

Photo:aica

「カラビナ型モバイルバッテリー」の気になる充電のもちは？というと、5000mAhのパワフル容量かつ15Wの急速充電に対応しているので、限られた時間でも効率よく電力をチャージできます。実際に移動の合間や休憩中に使ってみると、短時間でも、しっかりバッテリーを回復できるのが便利でした。

スマートフォンはもちろん、ワイヤレスイヤホンやタブレットまで幅広く対応しているのも安心です。

Photo:aica

登山やキャンプ、旅行など長時間の外出でも電池切れを気にせず、スマホをナビやカメラとして活用でき、行動の自由度をぐっと広げてくれそうな「カラビナ型モバイルバッテリー」。

バッグやベルトにさっと引っ掛けられる携帯性、防水性能、そしてちょうどいい容量。この3点が揃っているおかげで、外出先でのスマホ残量の心配がぐっと減りそうです。

モバイルバッテリーって、重さと使いづらさがちょっとね……。というあるあるお悩みを即時に解決してくれる「カラビナ型モバイルバッテリー」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Photo: aica

Source: CoSTORY