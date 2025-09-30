¡ÚÆâÊ¶ÊóÆ»¡ÛSIAM SHADE¡¡¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼4Ì¾¤òÄóÁÊ¡¡²ò»¶¸å¤â¡È´óÉÕ¶â¡É¤«¤é¡È¼ý±×´ÉÍý¡É¤Þ¤ÇÉÔÏÂ¡ÄÌ¾¶Ê¤¬¡È±Êµ×Éõ°õ¡É¤Î²ÄÇ½À¤â
¥°¥Ã¥º¤Ê¤É½ô·ÐÈñ¤Î´ÉÍý¤ò
¡¡9·î29Æü¡¢¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤¬1990Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖSIAM SHADE¡×¤ÎÆâÊ¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊóÆ»¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬»Ä¤ê¤Î4¿Í¤òÄóÁÊ¡¢·×38¶Ê¤Î³Ú¶Ê¤Î±éÁÕ¤È¡ÖSIAM SHADE¡×Ì¾µÁ¤Ç¤Î³èÆ°º¹¤·»ß¤á¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Öµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄóÁÊ¤·¤¿Â¦¤Ç¤¢¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎDAITA¤µ¤ó¤¬¼èºà¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DAITA¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢²ò»¶¸å¤ÏÉ¹¼¼µþ²ð¤Î¥Ä¥¢¡¼¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿À¨ÏÓ¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÁ´ÊÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÊ¾õ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8·î27Æü¡¢¸¶¹ð¤ÏDAITA¤µ¤ó¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ÎNATCHIN¤µ¤ó¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î±É´î¡Ê¤Ò¤Ç¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¥®¥¿¡¼¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎKAZUMA¤µ¤ó¡¢¥É¥é¥à¤Î½ß»Î¡Ê¤¸¤å¤ó¤¸¡Ë¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ç¤¹¡£DAITA¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò³°¤·¤Æ¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ì¡¢SIAM SHADE¤Î³èÆ°¤È¸íÇ§¤·¤«¤Í¤Ê¤¤·Á¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¹³µÄ¤À¤½¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÆâÊ¶¤Ï2018Ç¯¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê²»³Ú¥µ¥¤¥Èµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤âSIAM SHADE¤Ï2002Ç¯½éÆ¬¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓºÆ·ëÀ®¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2011Ç¯¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¡¢SIAM SHADE¤Ï¸ÂÄêÉü³è¤·Éü¶½»Ù±ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ý±×¤ÏÆüËÜÀÖ½½»ú¤ÈDAITA¤ÎÃÎ¿Í¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ø¤Î´óÉÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´óÉÕÀè¤¬¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Éü¶½»Ù±ç¤È´Ø·¸¤Ê¤¤»ö¶È¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈDAITA°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬µ¿ÏÇ¤òÊú¤¡¢2018Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÈDAITA°¸¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤ë¤È¤¤¤¦ÁûÆ°¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢²ò»¶¸å¤ÎºÆ·ëÀ®¥é¥¤¥Ö¤ä¥°¥Ã¥º¤Î¼ý±×´ÉÍý¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¥®¥ã¥é¤ÎÊ¬ÇÛ¤ÏDAITA¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë¡¿Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Èà¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£Â¾¤Î4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏDAITA¤µ¤ó¤¬¡ÈÃæÈ´¤¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Èµ¿¤¤¡¢2021Ç¯¤Ë¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ë´óÉÕ¶â¤ÎÊÖ´Ô¤Ê¤É¤òµá¤á¤ëÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢DAITA¤µ¤ó¤Ë¤ÏÃæÈ´¤µ¿ÏÇ¤ÇÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÛÈ½¤Ï2024Ç¯10·î¤ËÏÂ²ò¤¬À®Î©¡£DAITAÂ¦¤Ë¤Ï²¿¤Î»ÙÊ§¤¤¤âµá¤á¤é¤ì¤º¡¢ÉÔÀµ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÂ²ò¤ÎºÝ¡¢SIAM SHADE¤Î»Ä¤ê4¿Í¤Ï¸ø¼°¤ËÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡Ô²æ¡¹4¿Í¤Ï2019Ç¯¤«¤éÊÛ¸î»Î¤Ë°ÍÍê¤·¡¢DAITA¤ËÂÐ¤·¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£ÈÌ¡¢¤½¤ÎÁÊ¾Ù¤¬¤è¤¦¤ä¤¯ÏÂ²ò¤Ë¤è¤ê±ßËþ¤Ë²ò·è¤·¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡¡¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏDAITA¤µ¤óÂ¦¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë±ßËþ¤Ê¤Î¤«¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é²»¸»¤ä¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É½ô·ÐÈñ¤Î´ÉÍý¤òDAITA¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ý±×¤ÎÇÛÊ¬¤Ç¤Þ¤À¤â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎDAITA¤µ¤ó¤Î¹ðÇò¤Ç¡¢Î¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿·Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡4¿Í¤Ï¸ø¼°È¯É½¤ÎÃæ¤Ç¡ÔSIAM SHADE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢±É´î¡¢KAZUMA¡¢NATCHIN¡¢½ß»Î¤Î4¿Í¤Î¤ß¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Õ¤È¡ÈDAITA³°¤·¡É¤ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯2·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸1990Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿¥Ð¥ó¥ÉÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖSOPHIA¡×¤È¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖSIAM SOPHIA¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ÏRENO¤È¤¤¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ò»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î13Æü¤Ë¤âÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£DAITA¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¥Ð¥ó¥ÉÌ¾»ÈÍÑº¹¤·»ß¤á¤È³Ú¶Ê»ÈÍÑ¤Î¶Ø»ß¤òµá¤á¤¿DAITA¡£¶Ø»ß¶Ê¤ÏDAITA¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥ÉºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø1/3¤Î½ã¾ð¤Ê´¶¾ð¡Ù¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔDAITAÈ´¤¤Ç¡¢4¿Í¤¬SIAM SHADE¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤¹¤°¡¢»ß¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡ÔSIAM SHADEÙæ¤á¤Æ¤ë¤Í¡£»ä¤Ï¡¢É¹¼¼µþ²ð¤µ¤ó¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿DAITA¤µ¤ó¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï1²ó¤À¤±´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Õ
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤¸¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Éü³è¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ï¤äÎ¾¼Ô¤È¤â¤ËSIAM SHADE¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ä³Ú¶Ê¤Ï±Êµ×Éõ°õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÃí¤¤¤À¤Û¤¦¤¬Í±×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»°Ê¬¤Î°ì¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£