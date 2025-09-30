女優の深津絵里が、9月28日に放送されたトーク番組『ボクらの時代』（フジテレビ系）に出演。人気俳優の言動にたじろぐ姿が話題となっている。

「この番組は、毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、とくに司会を置かずに多彩な話題や出来事を取り上げてトークを繰り広げる構成となっています。それだけに、ひょんな方向に話が飛んでしまうこともまれにあるのですが……。

この日は、9月26日から公開された映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』で脚本・監督・編集・出演を兼任したオダギリジョーさん、キャストの深津絵里さん、主題歌を提供したEGO-WRAPPIN’の森雅樹さんの3人がゲスト出演。

8年ぶりに実写映画へ出演した深津さんは、舞台裏を明かしたり、故郷の大分から14歳で上京した理由などを語ったりしていました」（スポーツ紙記者）

そんななか、オダギリが深津との初共演時を振り返る場面があった。

「オダギリさんが、『僕、昔、堤真一さんと、深津さんと、もう一人ぐらいいたのかな、なんか3、4人で飲んだ記憶があったんですけど』と回顧し始めたのですが、その話を深津さんに確認したところ、『私じゃないです』と言われたそう。

スタジオでも、深津さんは『私ではないですね』とあっさり否定。オダギリさんは『誰だったんだろう、じゃあ、あの人』とつぶやいていましたが、深津さんは微妙な反応を見せていましたね」（スポーツ紙記者）

堤真一の名前が出た途端、深津がなんとも言えない反応を見せたのはなぜなのか。女性誌記者がこう話す。

「深津さんと堤さんが共演したのは、2002年のドラマ『恋ノチカラ』（フジテレビ系）です。深津さん演じる大手広告代理店のOLと、堤さん演じる売れっ子デザイナーとのラブストーリーが描かれました。ところが、恋が成就したのは、作中の人物だけではなかったんです。

同ドラマ放送終了から数カ月後、深津さんと堤さんがデートしている姿が目撃されたと、『女性セブン』に報じられたんです。しかし、2人はドラマのように結ばれることはなく、破局を迎えたとされます。

このデート報道後、深津さんはマスコミに2ショットを撮られないよう警戒し、一方、堤さんは深津さんを共演NGにしたとの噂も、当時広まりましたね」

一方、そんな堤に変化が起きていたと、この記者は話を続ける。

「堤さんが8月にバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演した際、印象深かったドラマとして名前をあげたのが、深津さんとの共演作『恋ノチカラ』だったんです。

堤さんは、『（女優は）普通だったらすごくきれいな衣装を着たがるけど、“このシーンは、むしろダサイほうが30代の女の人が着るものとしていいんじゃないか？” って、きれいじゃない衣装を着たりとか』などと、撮影時の深津さんのエピソードを披露。

『そういう意味では、本当にプロ意識が強い人だった』『そういう人とやると、やっぱ楽しいっすよね』と話していました」

堤は、深津との交際報道から10数年後の2013年、10歳以上年下の一般女性と結婚して、現在2人の娘がいる。

「当時、堤さんと新妻のデートを目撃した『女性自身』によると、奥さんは深津さんに似ていたとのこと。深津さんについて自らコメントした堤さんを見るに、熱愛報道から長い時間を経て、完全に吹っ切れているのでしょうね」（前出・女性誌記者）

堤の吹っ切れた様子に、Xでは《まさか堤真一が深津絵里を語る時代になるとはね。一時期熱愛とか鈴木京香と三角関係とか色々書かれたけどもはや昔話ということかな》など、驚きの声も寄せられている。

いずれにせよ、思わぬところから、過去の熱愛事情が掘り返されてしまったようだ。