指原莉乃「ブルベ夏の方に」動画内で使用！肌馴染み◎なリップカラー！

指原莉乃さんが自身のYouTubeチャンネルに『お気に入りジュエリー&アクセサリー紹介させてください！』の動画を投稿。お気に入りのアクセサリーなどを紹介してくれました！中には自身がプロデュースするコスメの中で、愛用しているアイテムを紹介してくれた場面も。

■リップ

動画内で紹介されたのはこちら！

Ririmew/ミューテッドシアーティント 07 PINK COSMOS 税込1,870円（公式サイトより）

ほどよいツヤ感と透け感のあるティントカラー！指原さんが使用していたのは、青蜜柑のピンク系カラー。

指原さんはこちらについて「色が塗りたてじゃないので、時間が経って」「自分のお肌と馴染んでいい感じです」と動画内でも着用しているカラーだと紹介し、メイクから時間が経った発色も見せてくれました。

そして「ブルベ夏の方におすすめなカラーです」と肌タイプがブルーベース夏の方にすすめたいカラーだとも語っていました！

■投稿もチェック

動画内では使用コスメの他に、お気に入りアクセサリーなども紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。