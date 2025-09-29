【1枚２００万円以上！？】大いなる力には大いなる金額が伴う！ マジック・ザ・ギャザリングスパイダーマンコラボが発売！
世界中で5千万人を超えるプレイヤー、コレクター、ファンを持つトレーディングカードゲームの始祖マジック・ザ・ギャザリング（MTG）。先日のファイナルファンタジーコラボに引き続き、9月19日よりプレリリース、26日発売の最新弾ではマーベルヒーローのスパイダーマンとのコラボが行われた。
『マーベル スパイダーマン』は、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）をはじめ、原作などに登場するキャラクターがカード化され、スパイダーマンの世界観がイラストや能力を使って表現されている。
そこに封入されているのが、MCUのキーアイテムとなったインフィニティストーンのひとつであるソウル・ストーンのカード。通常版ではなく、通常版カードの同型で、特別なデザインのカードが多数収録されているコレクターブースターから出るソウル・ストーンが今回の目玉レアカードだ。
コレクターブースター限定のソウル・ストーンは、サノスが描かれた「ガントレット」ボーダーレス版、ヘッドライナーカード版（コズミックFoil仕様）の2種類。
サノスが描かれた「ガントレット」ボーダーレス版の相場は30万円前後、ヘッドライナーカード版（コズミックFoil仕様）は約200〜250万円とも言われている。実際のイラストは晴れる屋さんの公式オンラインストアで確認してみてほしい。
【「ガントレット」ボーダーレス版】
https://www.hareruyamtg.com/ja/products/detail/182829?lang=EN
【ヘッドライナーカード版（コズミックFoil仕様）】
https://www.hareruyamtg.com/ja/products/detail/182828?lang=EN
この超高額レアカードが入っているかもしれないコレクターブースターは、日本語版は12パック入りで1ボックスで52,270円。大いなる力には大いなる金額が伴う……超高額だが夢はあるボックスとなっている。
カードゲーム系のYouTuberが開封しているが、まだ超激レアソウル・ストーンのカードを引き当てた人はいない様子。ぜひあなたが第1号になってみてはいかがだろうか。
また、今回ソウル・ストーンのカード化があったことから、ファンの間では今後もMCUの世界観がMTGの中で描かれていくのではと噂されている。今回のコラボを機に、MTGの世界に足を踏み入れてみるのも良いかもしれない。
（Written by 大井川鉄朗）
『マーベル スパイダーマン』は、マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）をはじめ、原作などに登場するキャラクターがカード化され、スパイダーマンの世界観がイラストや能力を使って表現されている。
コレクターブースター限定のソウル・ストーンは、サノスが描かれた「ガントレット」ボーダーレス版、ヘッドライナーカード版（コズミックFoil仕様）の2種類。
サノスが描かれた「ガントレット」ボーダーレス版の相場は30万円前後、ヘッドライナーカード版（コズミックFoil仕様）は約200〜250万円とも言われている。実際のイラストは晴れる屋さんの公式オンラインストアで確認してみてほしい。
【「ガントレット」ボーダーレス版】
https://www.hareruyamtg.com/ja/products/detail/182829?lang=EN
【ヘッドライナーカード版（コズミックFoil仕様）】
https://www.hareruyamtg.com/ja/products/detail/182828?lang=EN
この超高額レアカードが入っているかもしれないコレクターブースターは、日本語版は12パック入りで1ボックスで52,270円。大いなる力には大いなる金額が伴う……超高額だが夢はあるボックスとなっている。
カードゲーム系のYouTuberが開封しているが、まだ超激レアソウル・ストーンのカードを引き当てた人はいない様子。ぜひあなたが第1号になってみてはいかがだろうか。
また、今回ソウル・ストーンのカード化があったことから、ファンの間では今後もMCUの世界観がMTGの中で描かれていくのではと噂されている。今回のコラボを機に、MTGの世界に足を踏み入れてみるのも良いかもしれない。
（Written by 大井川鉄朗）