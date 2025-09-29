「地方銀行」が４位にランク、「千葉銀と千葉興の経営統合」発表で再編思惑高まる＜注目テーマ＞ 「地方銀行」が４位にランク、「千葉銀と千葉興の経営統合」発表で再編思惑高まる＜注目テーマ＞

みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「地方銀行」が４位となっている。千葉銀行<8331.T>と千葉興業銀行<8337.T>は２９日午前１１時３０分に両行の経営統合に向けて協議・検討を進めることで基本合意した、と発表した。２７年４月１日をメドに銀行持ち株会社を設立し、両行はその傘下となる。



今年に入り３月には長野県を地盤とする八十二銀行<8359.T>と山梨県の山梨中央銀行<8360.T>、静岡県のしずおかフィナンシャルグループ<5831.T>傘下の静岡銀行が包括業務提携を締結し、「富士山・アルプス アライアンス」を発足させることを発表。４月には新潟県を地盤とする第四北越フィナンシャルグループ<7327.T>と群馬県を本拠とする群馬銀行<8334.T>が２７年春の経営統合を目指すことを明らかにした。地銀を取り巻く環境は慌ただしさを増しており、業界再編機運が高まっている。コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186.T>やふくおかフィナンシャルグループ<8354.T>、七十七銀行<8341.T>、京都フィナンシャルグループ<5844.T>などを含め見直し機運が強まっている。



出所：MINKABU PRESS