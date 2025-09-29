サムスンの次期メジャーAndroidアップデート「One UI 8.5」に関する情報が大量に流出し、新たなAI機能と、iOS 26の「Liquid Glass」に似たデザインが明らかになりました。

One UI関連情報を発信しているアカウント@nirmalsri7によると、次のようなGalaxy AI機能が準備されているそう。

Meeting assist: 会議の会話やプレゼン画面をリアルタイムに翻訳 Touch assistant: 画面上のテキストを処理して 読書 効率を向上 Smart clipboard: コピー内容に対し、訂正・要約・翻訳・検索などの賢い提案 Social composer: SNS用に画像から投稿を生成、 ショッピング アプリ でレビュー作成

さらにAndroid Authorityによれば、One UI 8.5ではGeminiやGauss（サムスンの生成AIモデル）、PerplexityといったAIエージェントもサポートされる可能性があるとのこと。

加えて、新ランチャーショートカットがGoogle検索バーの代わりに配置され、これらのAIをすぐに利用できるようになる模様。回答は「3つの短い文章」に収める簡潔さを重視しているとされています。

一方、SammyGuruはアプリ面での変更点を発見しています。

「My Files」 アプリ を再設計し、丸型カテゴリーやLiquid Glass風デザインを採用 Google Pixelのような通話スクリーニング機能（着信にAIアシス タント が応答） 横からののぞき見を防ぐ「Private Display」機能 Quick Share用NFCトリガー 天気 アプリ 花粉 情報が復活

One UI 8.5は2026年初頭に登場予定のGalaxy S26シリーズで初めて搭載されると見られており、サムスンは現在、安定版One UI 8の展開に注力している状況です。追加機能がさらに増える可能性もあり、今後の情報に注目したいところです。

Source: @nirmalsri7 (X), Android Authority, SammyGuru

via: 9to5Google

The post サムスンの次期「One UI 8.5」、まさかLiquid Glass風になる？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.