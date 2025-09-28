川崎を共に盛り上げる「同志」へ――フロンターレ、中村憲剛がSHISHAMOに感謝「『明日も』の『ヒーロー』は絶対俺だ！と小林と争ったことも」
女性３人組の人気バンド『SHISHAMO』が９月27日、「2026年６月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と発表した。
メンバー全員が川崎の総合高校出身である『SHISHAMO』は、熱心な川崎フロンターレサポーターとして知られ、クラブのプロモーションに度々登場。ボーカル・ギターの宮崎朝子さんがフロンターレの試合を観戦した際、熱い応援に胸を打たれたことがきっかけで制作された楽曲「明日も」は、サポーターが歌うチャントになっている。
今回の報告を受け、フロンターレが公式Xを更新。「川崎市出身の３ピースロックバンド、SHISHAMOの活動終了が発表されました」と切り出し、次のように綴った。
「始球式やファン感謝デー、ハーフタイムショー、グッズやFRO CAFEでのコラボなど、数多くの活動に協力していただきました。そして『明日も』という素晴らしい楽曲に、元気と勇気をもらいました。2026年６月13日・14日にU等々力で行われる最期のライブ。川崎フロンターレは全力で応援します。SHISHAMOの皆さん、本当にありがとうございました」
また、同クラブ一筋でプレーしたレジェンド、中村憲剛氏もメッセージを発信。クラブのイベントを通じ、３人と度々交流してきたなか、元チームメイト小林悠とのエピソードも交え、感謝の想いを伝えた。
「川崎を共に盛り上げる『同志』として、多くの時間を過ごしたSHISHAMOさん。『明日も』の歌詞の中にある『ヒーロー』は絶対俺だ！と小林と争ったこともありました。『天才の種』を生で聴いた時は心が震え涙が出ました。本当にありがとうございました。SHISHAMO最後の日まで全力で応援します‼︎」
聖地・等々力でのラストパフォーマンスに大きな注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】熱い４ショット！中村憲剛が公開したSHISHAMOとの思い出
