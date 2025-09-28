スピッツの新曲「灯を護る」が『SPY×FAMILY』Season 3のOP主題歌に起用！2年半ぶりのシングルとして配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スピッツが2年半ぶりとなるシングル「灯を護る」を配信リリースすることを発表。あわせて、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌に起用されることも明らかとなった。

■新曲「灯を護る」は、10月6日0時より配信リリース！

この情報は、9月28日にローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいを含む7劇場にて開催された、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3先行上映会の舞台挨拶パートにて発表されたもの。

スピッツのシングルリリースは、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌としてリリースされ、4億ストリーミングヒットとなった「美しい鰭」以来2年半ぶりとなる。

TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3は、10月4日23時よりテレ東系列ほかにて放送開始。そしてスピッツの新曲「灯を護る」は10月6日0時より配信リリースされる。

■リリース情報

2025.10.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「灯を護る」

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『ハチミツ 30th Anniversary Edition』

