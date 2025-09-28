スピッツの新曲「灯を護る」が『SPY×FAMILY』Season 3のOP主題歌に起用！2年半ぶりのシングルとして配信リリース
スピッツが2年半ぶりとなるシングル「灯を護る」を配信リリースすることを発表。あわせて、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のオープニング主題歌に起用されることも明らかとなった。
■新曲「灯を護る」は、10月6日0時より配信リリース！
この情報は、9月28日にローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらいを含む7劇場にて開催された、TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3先行上映会の舞台挨拶パートにて発表されたもの。
スピッツのシングルリリースは、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌としてリリースされ、4億ストリーミングヒットとなった「美しい鰭」以来2年半ぶりとなる。
TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3は、10月4日23時よりテレ東系列ほかにて放送開始。そしてスピッツの新曲「灯を護る」は10月6日0時より配信リリースされる。
■リリース情報
2025.10.06 ON SALE
DIGITAL SINGLE「灯を護る」
2025.09.17 ON SALE
ALBUM『ハチミツ 30th Anniversary Edition』
■【画像】「灯を護る」ジャケット
■【画像】TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 キービジュアル
(C)遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会