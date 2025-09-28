¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡ÛTV¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¡õ¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê¡ª ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯Å¸¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤ÎÀ©ºî¤¬È¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾½ä²óÃæ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯Å¸ EGOIST EXHIBITION the animation Extra Time¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡äÅ¸¼¨²ñ¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äTV¿·¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî·èÄê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
Á´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë¡¢Âè45²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¾¯Ç¯ÉôÌç¼õ¾Þ¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÙÏ¢ºÜÃæ¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¸¶ºî¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡£2022Ç¯10·î¡Á2023Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤Ë¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2024Ç¯4·î¤Ë½é¤Î·à¾ìÈÇºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ -EPISODE Æä-¡Ù¤¬¸ø³«¡£¤½¤·¤ÆÆ±Ç¯10·î¤è¤êTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè2´ü¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ VS. U-20 JAPAN¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯ ¥¨¥´¥¤¥¹¥È¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Ë¤Æ¡¢TV¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¡¦¶â¾ë½¡¹¬ÀèÀ¸¤ÈÌ¡²è¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ðÀèÀ¸¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡ÖÂ³ÊÔ·èÄê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¤¼¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥¨¥´¥¤¥¹¥ÈÀ©ºî¿Ø¡Ä¡ª¡¡·é¤âËÍ¤¿¤Á¤â¤³¤³¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¥¨¥´Á´³«¤Î¡¢´ã¤§¥°¥ë¥°¥ë¤Î¡¢¥Ù¥í¤À¤é¤À¤é¤Çºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¯¥½ìî¤¤¤Æ¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª ¶â¾ë½¡¹¬¡×
¡Ö¤Ä¤¤¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¡ª¡ª¡¡¤¤¤è¤¤¤è à¿·±ÑÍºÂçÀïá ¤Î±ÇÁü²½¤Ç¤¹¤Í¡£ àÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ëá ¤ÎÌÌ¡¹°Ê¾å¤Ë¥¯¥»¤Î¶¯¤¤³¤³°Àª¤Î¥¢¥¤¥Ä¤ä¥³¥¤¥Ä¤é¤Î³èÌö¤ò¤¼¤Ò¡¢¥¯¥½¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡¡¥ÎÂ¼Í¥²ð¡×
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÂ³Êó¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÂç¹¥É¾½ä²óÃæ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯Å¸ EGOIST EXHIBITION the animation Extra Time¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¾ðÊó¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï10·îËö¤ËÂ³Êó²ò¶ØÍ½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¥¨¥´Å¸¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤Î¾ðÊó¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ë2026Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¡£º£²ó¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¡¢¼Â¼Ì¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤ä¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¡¢Ë®²èÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥È¥Ã¥×¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Î¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÄ¶Âçºî¤ÇÀ¤³¦¤ØÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢CREDEUS¡£Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹Å¸³«¤ò¤¹¤ëºÇ¤âÇ®¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¼Â¼ÌÈÇ¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡£
º£¸å¤âTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°HP¡õX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¡ÊC¡Ë¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
