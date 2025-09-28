女優・川上麻衣子さんの暮らしのエッセー。一般社団法人「ねこと今日」の理事長を務め、愛猫家としても知られる川上さんが、猫のこと、50代の暮らしのこと、食のこと、出生地であるスウェーデンのことなどを写真と文章でつづります。今回は、大人の人間関係について。かつての恋愛、友人とのわだかまり、そして40代で決断した「距離をおく」選択。60歳という節目を目前に、年齢を重ねたからこそ見えた価値観について語ります。

【写真】大きな別れを決断した40代頃の川上麻衣子さん

60歳目前、年齢を重ねたからこそ見直したい「人間関係」

来年2月にやって来る生まれて60年の儀式を目前に、整理をしておきたいと思うことは、あふれかえっている「もの」だけではありません。それなりに生きてきたがために、抱え込んだ「人間関係」にも目を向けなければならない、そんなふうに思うのです。

先日、古いスケジュール帳をたまたま見ていたら、人間関係がずいぶん変わったなぁと実感。と同時に思い出すことも…。

心が締めつけられるような気持ちに触れながら、それでも思い出しておきたい懐かしい思い出。あれほど仲がよかったのに、いつのまにか途ぎれてしまった縁。自ら断ちきってしまった縁もあれば、もしかしたらきられてしまったのかもしれない縁もあります。

「傷ついた人間は、その事柄を忘れることができなくても、傷つけた側の人間はまったく自覚なく覚えていない」のが悲しいかな世の常のようです。

私自身、若い頃に傷を受けた言葉はふとした瞬間に今でもよぎることがあります。でもその何倍もの数、わたしも心ない言葉や態度で、だれかの心を荒らしてしまった気がします。

恋愛の思い出は、若かったなぁ…ですむけれど

思い起こせば、気の強さだけを武器にして、生きて来たところは否めず、気の強さ故に発した言葉は、今となれば恥ずかしさのオンパレードです。あの人や、あの人にも悪いことしたなぁと心当たりをたどると、胸の奥がキュンとなりこの場を借りて、謝罪したい気分になります。

こんな気持ちも年齢を重ねたからこそ味わう、やるせなさなのでしょうか。

不思議なことに、かつて、目を腫らすほど泣いて未来を断ちきらざるを得なかった恋愛絡みの別れについては、驚くほどなんの未練も執着もなく「若かったなぁ」のひと言で片付いてしまいます。

ある意味、けんか両成敗。わたしも大概だったけれど、相手も大概だったのだから仕方ない。別れても友人でいられる人もいれば、まったく縁が途絶えた人もいます。だからどうと考えることもありません。

一方、心が今になってもワサワサとするのは友人関係の中で起きた、わだかまりや、すれ違いです。信じていたからこそ、裏ぎられたと感じたときの怒りと哀しみ。

40代で決断した「距離をおく」こと。離れて見えた自分の弱さ

40代を過ぎた頃には、違和感を感じる煩わしいつき合いできる限り断ちきりたいと、行動に移したこともありました。

苦手な雰囲気を醸し出す人と過ごすことで生じるストレスは思いのほか、自身をむしばんでいくことに気づいた40代。決して失礼にならないよう気を配りながら、それでもしっかりと距離をおくことをよしとしました。

その決断が正しかったのか、本当のことはいまだわかりませんが、その出会いを含めて、なにひとつ無駄なことは人生において起きてないことだけは今、確信しています。

離れることから見えた、自分の弱さ、ずるさも結果、知った気がします。

自分自身を見直すきっかけにもなった

「人は一方向からだけでは決してその人の本質をとらえることはできない」。そんな当たり前のことに気づけなかった若い頃。

60歳が近づいてようやく、一見苦手と思える人ほどじつは信頼できる人であることが多いことを感じています。

愛想よく、場の盛り上げ方も上手な器用な人には、つい惹（ひ）かれてしまいますが、その調子のよさからくる、乱暴な態度に傷ついた過去があるからです。

これは、私にとって大きな教訓となり、その場の雰囲気で話を合わせるお調子者に成り下がらないよう、自分を律するようになりました。

ときは流れ、さまざまな出会いは繰り返されて、人生の後半に入ります。

音沙汰ない人も「生きていてくれる」ことが証

「いつまで待っても来ぬ人と、死んだ人とは同じこと」

坂本冬美さんの歌の有名な歌詞の一部ですが、初めて耳にしたときには、なんと斬新で言い得た表現かと溜飲が下がる思いになりました。

果たして60歳を前にした今。音沙汰なく過ごしているすべての出逢いが愛おしく思えている事を実感している自分がいます。

いつまで待っても来なくても、あなたがどこかで生きていてくれることが、わたしの生きてきた証。なにが起きるかわからない残りの人生。生きてさえいれば、またどこかで偶然巡り会い、出会えた喜びを分かち合える日が来るやもしれません。

若い頃、人生の到達点があまりに遠く、無限に広がる可能性を求めて、がむしゃらに戦い挑み、競い合っていた時期には見えなかったたくさんの奇跡のカケラたち。

今この場所で、自分が存在していることは、じつは奇跡の連続だったのだと言うことが、少しずつ分かり始めた年頃です。

自分ひとりの小さな思いだけでは、なにひとつ変えることはできないと諦めるのではなく、すべては結びついているのだと考えると、ほんのわずかな願いであっても、いつか大きな力に変えられるはずだと勇気が湧いて来ます。

新しい今日という日が感謝と優しさに包まれますように。