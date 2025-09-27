旅行の機会が増えるこれからの季節♡ 旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪

Her lip to BEAUTY ブランドマネージャー 玉田理沙さん

「旅先でもベストコンディションでいたいので、ケアアイテムは削ぎ落とさずに持っていきます。香りもので気分を上げたり、サプリでインナーケアも。疲れを取るマッサージアイテムも欠かせません！」

旅のマストアイテムはコレ！

A：サプリや 酵素 は数種類を常備

旅行中は水分バランスがくずれてむくみやすいので五苓散で予防。消化を助ける効果があるパパイヤ酵素と青粒もマストです！

B：旅先で思いついたことをメモ帳に書き留めて

旅先でぼーっとしながら思いついたことをササッとメモ。旅先の方が自分と向き合う時間が取れるので重宝しています♪

C：高さ調整できる LED 付きミラー

Amazonで購入したミラーは、LED付きで夜メイクするときも活躍。高さ調整できるのでテーブルに合わせられるのも便利です。

D：クリーム＆バームは癒される 香り のものを

Her lip to BEAUTYのボディクリーム＆バームをセットのポーチにIN♡ 大好きなヌードパールの香りを塗ると安心して眠れます♪

E：H型ネックピローは寝心地が抜群！

理学療法士監修のH型ネックピローは自分の首にフィット。テーブルに置いて寝たり、腕に抱えてスマホを触ったりするのにも便利。

掲載：美人百花2025年9月号「旅好きレディの『これ絶対持っていく』10のリスト」

撮影/園田ゆきみ(PEACE MONKEY) 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部