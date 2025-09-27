MBSテレビは27日、秋の改編会見を開催。スポニチ本紙既報どおり、元TOKIOの国分太一がMCを務めていた番組「TOKIOテラス」（土曜前6・00）の終了を発表した。

今年6月20日、国分が複数のコンプライアンス違反により日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH!!」の降板と活動休止が発表され、同21日の「TOKIOテラス」も放送休止に。同24日には当面の放送休止を発表。今回、10月からの秋の改編のタイミングで番組は終了することになった。

同局・八木航平総合編成部長は「国分さんが6月に活動休止して番組放送も休止を続けてきた。現状、この番組で再開することはないと判断し、終了することを決定した」と説明した。

同氏によると、株式会社TOKIO、SATART0 ENTERTAINMENTの関係者が、国分の活動休止を受けて同局に来社。ただ、「お伝えできることはない、何も知らされておりません」と、詳細は語られなかったという。同局はコンプライアンス違反についての回答を申し入れたものの「進展はなく…」と語り、番組終了判断に至ったとみられる。

法的措置については「現時点では検討しておりません」と語った。

後継番組は調整中で、「決まり次第、あらためてお伝えする」とした。関係者によると、 「スタートアップ企業を応援するコンセプトは変わらない」とし、ビジネス系番組になるとみられる。

「TOKIOテラス」はタイトルにグループ名が付いているが、城島茂（54）と松岡昌宏（48）は出演していない。2021年4月にレギュラー放送を開始し、「スタートアップ企業の未来を照らす」をキーワードに、国分がゲストのスタ―とアップ企業経営者と対談し、その取り組みや戦略、経営者の苦悩など本音も聞き出し、紹介する30分枠の経済ドキュメンタリー番組。自身も株式会社「TOKIO−BA（トキオバ）」の社長として、各企業の若きリーダーらと真剣トークを繰り広げた。

問題発覚前、国分はグループと個人で合計6番組に出演していたが、これで5番組が終了もしくは降板。残るはテレビ東京「男子ごはん」だけとなった。