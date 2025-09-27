柴犬軍団とドッグランに出かけた結果…。マイペースすぎるまさかの光景は記事執筆時点で145万回を超えて表示されており、5.7万件のいいねが寄せられることとなりました。

柴犬軍団とドッグランに出かけた結果…

Xアカウント『@chachamarock』に投稿されたのは、柴犬「茶々麻呂之介」くんと、たくさんのお友だちのお姿。この日、茶々麻呂之介くんはたくさんの柴友だちと共にドッグランに出かけられたのだといいます。

ドッグランに遊びにやってきた柴犬軍団のお姿

マイペースすぎる『まさかの光景』に反響

絶妙な『柴距離』を取る柴犬さんたち

ドッグランに到着、みんな元気に駆け回って遊んでくれるのかと思いきや…まさかの光景が話題になっているのです。

ドッグランでは『ラン』しない…！？

それぞれ、絶妙な『柴距離』を保ちながら各々自由にのんびり寛ぎ始めたという柴犬軍団さん。ドッグランをランすることなく、笑顔を浮かべながら過ごすそのお姿は、柴犬らしさが詰まったあまりにも微笑ましい光景だったのだそう。

その光景は多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

かき氷を前にニコニコ笑顔を浮かべる「茶々麻呂之介」くん

この投稿には「絶妙な柴距離ですねｗｗ」「柴だけ何もしないのあるあるですよね」「ドッグでランしないのね」「そこが可愛い」「見事な柴距離だ」「ちゃんと寛げてて可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

お友だちがたくさん居る甘えん坊な男の子♡

2019年10月29日生まれの「茶々麻呂之介」くんは、マイペースで甘えん坊、たくさんのお友だちがいる柴犬の男の子。可愛い被り物やコスプレを着こなすことも、カップケーキに変身するのもお手の物。

あざとく飼い主さんを見つめる茶々麻呂之介くん

芸達者でお茶目な茶々麻呂之介くんのお姿は、日々多くの人々に柴犬の魅力やたくさんの癒やし、笑顔を届け続けています。

ひまわり畑で上手におすわりする茶々麻呂之介くん

写真・動画提供：Xアカウント「@chachamarock」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。