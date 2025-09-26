2025年10月8日（水）、『大丸札幌店』に、キャラメルミルクスイーツ専門店『BLUE POND（ブルーポンド）』がグランドオープンします。

今までにない形で北海道の美味しさを引き出すために生み出された“新食感キャラメルミルクサンド”。そして、北海道酪農の歴史と未来が融合する“新感覚キャラメルチーズケーキ”。

北海道生乳使用のキャラメルと香ばしいクリスピー生地を合わせた、世界中でここだけのキャラメルミルクスイーツを味わうことができます。

『キャラメルクリスピー』は、北海道生乳から生まれたキャラメルソースをふわふわアイス食感の北海道産ホワイトショコラで包み込み、キャラメルフォンダンでパリッとコーティング。

100年の伝統を誇る町村農場の北海道バターを生地に練りこんで、ザクっとクリスピーに焼き上げられています。

【商品詳細】

キャラメルクリスピー

価格：4個入 993円、6個入 1,490円、10個入 2,376円

※常温商品

『ブルーポンド・キャラメルフロマージュ』は、『カーム角山グループ』の有機牛乳を使用した、口どけなめらかな北海道生乳のチーズムースケーキ。

コクのある北海道バター使用のキャラメルソースをとろりと忍ばせて、北海道大雪山『ゆきのみず』の水ゼリーで包み込まれています。ザクザク食感のクリスピー生地がアクセント。

【商品詳細】

ブルーポンド・キャラメルフロマージュ

価格：2個入 1,404円

店頭販売時間：10:00～、17:00～の2回販売

購入点数制限：おひとり様2箱まで

※生菓子

期間限定の『ピスタチオキャラメルクリスピー』は、ピスタチオキャラメルソースがとろけ出す季節限定味。

アイス食感のホワイトショコラがピスタチオキャラメルフォンダンでパリッとコーティングされています。

【商品詳細】

ピスタチオキャラメルクリスピー

価格：4個入 1,080円

販売期間：2025年10月8日（水）～2026年4月頃まで

※常温商品

『キャラメルクリスピーギフト』は、代表作の『キャラメルクリスピー』と、季節限定の『ピスタチオキャラメルクリスピー』が楽しめる、2味の詰合せです。

【商品詳細】

キャラメルクリスピーギフト

価格：12個入 3,240円、21個入 5,400円

販売期間：2025年10月8日（水）～2026年4月頃まで

BLUE POND 大丸札幌店

場所：大丸札幌店 地1階

オープン日：2025年10月8日（水）

営業時間：10:00～20:00

北海道 Likers編集部のひとこと

『大丸松坂屋百貨店』との共同開発スイーツブランドが誕生！

ザクふわトロリ。アイス食感で北海道を味わうキャラメルミルクサンドと、北海道酪農の歴史と未来が融合した青の透明感に包まれたキャラメルチーズケーキ。

北海道ならではの、素材・製法にこだわり抜いたお菓子たちを、早く味わいたいです！

文／ 北海道 Likers

