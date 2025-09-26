³ÚÅ·¡¢10·î2Æü¤«¤é2026¥·¡¼¥º¥ó³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB EAGLES¡×¤ÎÆþ²ñ¼õÉÕ¤ò³«»Ï
¡¡³ÚÅ·¤Ï26Æü¡¢10·î2Æü¤«¤é2026¥·¡¼¥º¥ó³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖCLUB EAGLES¡×¤ÎÆþ²ñ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCLUB EAGLES¡×¤Ï¡¢Á´¥³¡¼¥¹¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¡×¤ä¡¢ÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È°ú´¹¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤Ë³ÚÅ·¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡£±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡¢¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥È¥³¡¼¥¹¤Î4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹°Ê¾å¤ÎÁªÂòÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢½¡»³ ÎÝÁª¼ê¡¢¸Å¼Õ ¼ùÁª¼ê¡¢ÃæÅç ÂçÊåÁª¼ê¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£Áª¤Ù¤ë4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹ Ç¯²ñÈñ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹ 102,000±ß
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¤À¤±¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢É¬¤º¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥º¥ÎÀ½¤Î¥°¥Ã¥º¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÁª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤ä¥×¥í¥â¥Ç¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤òÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤â¡£ºÇ¾åµé¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¡¼¥¹¡£
¡¦¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥³¡¼¥¹ 32,000±ß
Áª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤äÁª¼ê¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸¢Íø¤òÁª¤Ù¤ëÆÃÅµÉÕ¤¡£¤è¤êìÔÂô¤ÊÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥¹¡£
¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹ 12,000±ß
´ÑÀï½Å»ë¡¢¥°¥Ã¥º½Å»ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ëÆÃÅµÉÕ¤¡£½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¡£
¡¦¥é¥¤¥È¥³¡¼¥¹ 2,000±ß
ÌµÎÁ¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È°ú´¹¥¯¡¼¥Ý¥ó2Ëç¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë±þ±ç¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¡£¡¡
¢£2026¥·¡¼¥º¥óCLUB EAGLES¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Á´¥³¡¼¥¹¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢¨¥é¥¤¥È¥³¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥×¥ê¥ó¥È»ÅÍÍ¤ÇÇØÈÖ¹æ¡¦ÇØ¥Í¡¼¥à¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à2026¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¥ã¥Ã¥×2026¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
£´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢°ìÈÌÈÎÇä²Á³Ê¤è¤ê500±ß¤ªÆÀ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡ª
¤½¡»³ ÎÝÁª¼ê¡¢¸Å¼Õ ¼ùÁª¼ê¡¢ÃæÅç ÂçÊåÁª¼ê¤¬½é¤á¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥ÁÉÕ¤¡Ë¤¬ÁªÂòÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¢¨¢£¤¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹°Ê¾åÂÐ¾Ý
¢ãÁª¼ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥Ã¥º ¥³¥á¥ó¥È¢ä
¡¦½¡»³ ÎÝÁª¼ê
¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÌÂºÌ¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤â»È¤¤¤¿¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¦¸Å¼Õ ¼ùÁª¼ê
¡ÖMyHERO¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¼ÂÍÑÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¦ÃæÅç ÂçÊåÁª¼ê
¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¡ØÇÆµ¤¡Ù¤ÎÊ¸»ú¤âÃµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¢¨¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï10·îÃæ½Ü¤ËµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«Í½Äê
¢£¿·µ¬Æþ²ñ¤ª¤è¤Ó·ÑÂ³Æþ²ñ¼êÂ³¼õÉÕ³«»Ï
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡¡10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë10:00¡Á¡¡
¡¦¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡¡10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë14:00¡Á¡¡
¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥³¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥È¥³¡¼¥¹¡¡10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00¡Á