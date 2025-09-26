ディズニーアニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」をモチーフにしたユニークな新コレクション「CHESHIRE CAT」がディズニーストアに登場！

ピンクのしま模様のぬいぐるみやキーチェーンに加え、暗闇で光るギミックを取り入れた遊び心満載なグッズが多数展開されます☆

ディズニーストア『ふしぎの国のアリス』チェシャ猫 コレクション「CHESHIRE CAT」

スケジュール：

ディズニーストアから、『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」をモチーフにした新コレクション「CHESHIRE CAT」が登場。

トレードマークのピンクとすみれ色のしま模様を取り入れたアイテムや、暗闇の中にひそむ様子をイメージしたブラック基調のファッションアイテムなどが展開されます。

遊び心とミステリアスな魅力あふれる、チェシャ猫らしさ満載のコレクションです。

グッズには、頭部分が外せる仕様のユニークなぬいぐるみや2種類のぬいぐるみキーチェーンをはじめ、雑貨類も展開。

カバー付きの湯たんぽ、ブランケット、ヘアクリップなどには暗闇で光る仕掛けがプラスされています。

大きなしっぽのマルチポシェットや手の形をしたポーチなど、もふもふ感を楽しめるグッズもラインナップ。

そのほか、透け感のある生地と総柄デザインがポイントの長袖シャツやスカート、靴下などのアパレルも充実。

さらに、シークレットアイテムからは、キャラクターのちゃめっ気たっぷりのポーズや表情が楽しい全8種のチャーム付きストラップが登場します☆

チェシャ猫 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 蓄光 ピンク CHESHIRE CAT

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ14.5×幅11.5×奥行き12.5cm

『ふしぎの国のアリス』に登場するいたずら好きのふしぎなネコ「チェシャ猫」をデザインしたぬいぐるみキーホルダー。

ピンクとすみれ色のしま模様、ニヤりと笑う表情、立派なしっぽ、どこからみてもキャッチーです。

手持ちのバッグやポーチなどに付けるだけで存在感のあるアクセントになってくれそう☆

チェシャ猫 ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン 蓄光 ブラック CHESHIRE CAT

価格：2,600円 (税込)

サイズ：全長 約24cm

キャラクター 約高さ14.5×幅11.5×奥行き12.5cm

「チェシャ猫」が闇に姿を消す様子が表現された、モノトーンのぬいぐるみキーホルダー。

目の部分に蓄光素材が使用されているので、暗闇で光ります。

作中シーンを思わせるようなユニークな仕掛けが「チェシャ猫」らしさ満点です。

チェシャ猫 スカート 総柄 ブラック CHESHIRE CAT

価格：8,500円 (税込)

サイズ：フリーサイズ

ウエスト 約64〜77cm／総丈 約87cm

闇に紛れた「チェシャ猫」をイメージし、「チェシャ猫」のプリント生地に黒のチュールを重ねた2枚仕立てのチュールドッキングスカート。

光沢感が美しいプリント生地はダークな色合いに重厚感や高級感が漂います。

「チェシャ猫」をプリントした総柄生地がほのかに透ける、ウエストリボンが大人かわいいアクセントになる1着です。

チェシャ猫 靴下 シースルー ピンク 23〜25 CHESHIRE CAT

価格：1,200円 (税込)

サイズ：約23〜25cm

「チェシャ猫」の特徴であるしま模様ボディを、シアー素材を挟んだボーダー柄で表現したシースルー靴下。

つま先寄りの甲部分に「チェシャ猫」のお顔がデザインされています。

テーマパークなどのおでかけシーンにはもちろん、スニーカーなど甲が隠れる靴と合わせると柄靴下として使えるので、デイリーファッションにも取り入れやすいです。

チェシャ猫 靴下 シースルー ブラック 23〜25 CHESHIRE CAT

価格：1,200円 (税込)

サイズ：約23〜25cm

暗闇に紛れる「チェシャ猫」をイメージした、ブラックベースのシースルー靴下。

くりくりとした大きな目や歯を見せながら笑う仕草がインパクト大！

足元をかわいく演出してくれる、おしゃれなファッションアイテムです。

チェシャ猫 ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り CHESHIRE CAT

価格：4,700円 (税込)

サイズ：バッグ(使用時) 約縦33×横27×厚み0.5cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約15cm

ポーチ 約高さ18×幅13×奥行き7.5cm／チェーン 約長さ17.5cm

様々なポーズや表情の「チェシャ猫」を総柄でプリントした、ポーチ入りのエコバッグ。

ぬいぐるみのようなルックスは、お手持ちのバッグに付ければアクセントに☆

ファスナーを開けると、中にエコバッグが入っている、「チェシャ猫」らしさが詰まった総柄バッグです。

チェシャ猫 シークレットストラップ 蓄光 ラバー CHESHIRE CAT

価格：900円 (税込)

パッケージサイズ：約縦10.5×横9×厚み1.3cm

「チェシャ猫」が作中でみせる様々なポーズのラバーチャームに、星の形のぷっくりチャームが添えられたシークレットストラップ。

ぷっくり星チャームは蓄光仕様で、暗いところで光ります。

キャラクターチャームは色やポーズが異なる全8種類からいずれか1種類がパッケージに入っています。

『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」をモチーフにした、ミステリアスでキュートな新コレクション。

ディズニーストアにて2025年9月30日より順次販売が開始される「CHESHIRE CAT」の紹介でした☆

