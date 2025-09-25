160¥¥íÄ¾·â¤Ç´éÌÌ¹üÀÞ¡ÄÅê¤²¤¿ËÜ¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ç¼Õºá¡¡·èÄêÅª½Ö´Ö¤Î¥ê¥×¥ì¡¼¤Ï¡Ö¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤¤¬Á°Æü¤ËÉé½ý
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤ÆâÌî¼ê¤¬´éÌÌ¹üÀÞ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÁ´¼£6¡Á8½µ´Ö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë99¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160¥¥í¡Ë¤ÎÂ®µå¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤¹¤á¤Æ´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¤²¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Æ¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¤¬Éé½ý¤·¤¿¤Î¤Ï23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡£6²ó¤Ë¥Õ¥é¥¤¤¬¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤ë¤â¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ÎÅê¤¸¤¿99¥Þ¥¤¥ë¤ÎÂ®µå¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ò¤«¤¹¤á¤Æ¥Õ¥é¥¤¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£´é¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤½¤Î¾ì¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥ß¥·¥¬¥ó½£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖM¥é¥¤¥Ö¡×¤Ï¡Ö¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î»Ø´ø´±¤«¤éÁ÷·Þ¤ò¼õ¤±¡¢Éé½ý¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¤ò¸«Éñ¤¦¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥é¥¤¤Ë¥Æ¥¥¹¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÄ¾ÀÜÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤¿¸å¡¢¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Î¥Ü¡¼¥È´ÆÆÄ¤ËÉÂ±¡¤Ø¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¤¿¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£´éÌÌÄ¾·â¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥ê¥×¥ì¡¼¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«Â³¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ü¡¼¥È´ÆÆÄ¤¬¼Ö¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¡¼¥ë¡£¡Ê¥Ü¡¼¥È´ÆÆÄ¤ò¡ËÀ¨¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¸ø¼°X¤Ï24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¡¢¥Õ¥é¥¤¤Î¿ÇÃÇ·ë²Ì¤òÈ¯É½¡£¡Ö²èÁü¿ÇÃÇ¤ª¤è¤ÓÎ×¾²¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤¤ÏÊ£¿ô¤Îº¸Â¦´éÌÌ¤ª¤è¤ÓÉ¡¤Î¹üÀÞ¤òÉé¤¤¡¢¤¤¤º¤ì¤â·ÚÅÙ¤Ë¤º¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê¿Ç»¡¤ò´Þ¤à·ÑÂ³Åª¤Ê·Ð²á´Ñ»¡¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ÎÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å6¡Á8½µ´Ö¤Ç´°Á´²óÉü¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥¤¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²÷Å¬¤Ë°ÂÀÅ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¤¬10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë