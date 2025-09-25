◎全国の天気

西日本や北陸、北日本は広く雨で、雷を伴って激しく降る所があるでしょう。東北の日本海側は、大雨のおそれがあります。また、北日本は風も強まり、荒れた天気となりそうです。東海も雲が多く、にわか雨があるでしょう。関東は広く晴れますが、北部では午後は雨の降る所がありそうです。

◎予想最高気温

前日と同じくらいか、低い所が多いでしょう。関東から九州は30℃くらいまで上がり、少しムシムシと感じられそうです。東京と大阪は28℃でしょう。札幌は23℃、仙台と新潟は26℃の予想です。

◎週間予報・大阪〜那覇

この先、西日本は短い周期で雨が降りそうです。26日(金)から27日(土)にかけては広く晴れますが、28日(日)から29日(月)にかけては再び雨が降るでしょう。沖縄は27日(土)・28日(日)にかけて晴れる予想です。