¡Ú³ÊÆ®µ»¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤ÏÄ¹½ê¤òËá¤¯¤Ù¤¤«¡¢Ã»½ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¡Àî¿¬Ã£Ìé¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤ë³¤³°¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý
Àî¿¬Ã£Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¸åÊÔ
¡ÊÁ°ÊÔ¡§Ä«ÁÒ³¤¤ÎUFC£²Ï¢ÇÔ¤Ë¡¢Àî¿¬Ã£Ìé¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡× ÇÔ°ø¤äÅ¬Àµ³¬µé¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡ä¡ä¡Ë
¡ÖPRIDE¡×¡ÖDREAM¡×¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤Ë¡ÖUFC¡×¤ËÄ©¤ó¤ÀÀî¿¬Ã£Ìé¡£»Í³Ñ¤¤¥ê¥ó¥°¤«¤é¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¡ÊÈ¬³Ñ·Á¤Î¥±¡¼¥¸¡Ë¤Ø¡£¥ë¡¼¥ë¤ä´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤«¡¢Àî¿¬¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÄ©¤àÄ«ÁÒ³¤¤éÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¡¢¤É¤ó¤ÊÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£³¤³°¤ÇÆ®¤¦¸½¼Â¤ÈÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
PRIDE¤äUFC¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Àî¿¬»á¡¡photo by Shogo Murakami
¡½¡½RIZIN¤ÈUFC¤Ç¤Ï¡¢»Í³Ñ¤¤¥ê¥ó¥°¤«¤éÈ¬³Ñ·Á¤Î¥±¡¼¥¸¤Ø¤ÈÉñÂæ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Àî¿¬¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏDREAM¤«¤éUFC¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖT-BLOOD¡Ù¡Ê°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¡Ë¤Ç¡¢ÊÉ¤ò¥±¡¼¥¸¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÉáÃÊ¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÄê´üÅª¤ËUFC¤Î»î¹ç±ÇÁü¤â¸«¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½¥ê¥ó¥°¤È¥±¡¼¥¸¤Î°ã¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ë¡¼¥ë¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£RIZIN¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤È¡¢UFC¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬Ä¾·ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£RIZIN¤Ç³èÌö¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢UFC¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆRIZIN¤¬¡¢¡ÊUFC¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥æ¥Ë¥Õ¥¡¥¤¥É¥ë¡¼¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£RIZIN¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤è¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡¡º£¡¢À¤³¦¤Ç¤ÏUFC¤¬°ì¶¯¤Ç¡¢£²ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿Bellator MMA¤â¾ÃÌÇ¡Ê2023Ç¯¡¢PFL¤¬Çã¼ý¡Ë¡£¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎKSW¤ä¥Á¥§¥³¤Î¥ª¥¯¥¿¥´¥ó¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇRIZIN¤Ï´ñÀ×Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢10Ç¯´ÖÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤³¤«¤éUFC¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢³¤Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤¬³¤³°¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö°ìÈÖ¤Ï¡ØÁ´Á³»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¡ØDREAM¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤À¤È¤¢¤ëÄøÅÙ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Á°¡¹Æü¤Ï¸ø¼°²ñ¸«¡¢Á°Æü¤Ï¸ø¼°·×ÎÌ¤È¸ø³«·×ÎÌ¡¢ÅöÆü¤ÏÆþ¤ê»þ´Ö¤äÇ¢¸¡ºº¡¢¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯......¤ÈÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¤Ç¤Î»î¹ç¡¢2011Ç¯¤ÎStrikeforce¤Ç¤Ï¡¢ÃÊ¼è¤ê¤É¤ª¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½Strikeforce¤ÎÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡¢¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹Àï¤Ç¤¹¤Í¡Ê2011Ç¯£´·î£¹Æü¡Ë¡£
¡Ö¤½¤¦¡£¿©»ö¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÃå¤¤¤Æ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤³¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é±ó¤¯¤Æ¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÉÔÊØ¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹Àï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡Ø³¤³°¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¥¸¥ó¥¯¥¹¤âÁ´Éô¼Î¤Æ¤¿¡Û
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢UFC¤ËÄ©¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤â¤¦¡¢Á´Éô¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»î¹ç¤µ¤¨À®Î©¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¿å°Ê³°¤Î¿©¤Ù¤â¤Î¤ÏÁ´ÉôÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤Ï¤ó¤äÌß¡¢¤¢¤ó¤³¡¢¥µ¥à¥²¥¿¥ó¤Î¥ì¥È¥ë¥È¤â¡£Éô²°¤Ç¤Î¿©»ö¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ÎÎý½¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Â¿¾¯¶¸¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤Þ¤¢¤¤¤¤¤ä¡¢¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð100ÅÀ¡Ù¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤µ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¡£±Ñ¸ì¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥·¥å¥¦¤µ¤ó¡Ê¥·¥å¥¦¡¦¥Ò¥é¥¿»á¡Ë¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤òÃ¸¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤½¤Î´Ä¶¤Ç¸ºÎÌ¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òºî¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡Ö³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥Û¥Æ¥ë¤ËÉ÷Ï¤¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¦¥Ê¥¹¡¼¥Ä¤ÈÆìÄ·¤Ó¤À¤±¤ÏÉ¬¤º»ý»²¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤òÃÈË¼¤Ç½ë¤¯¤·¤ÆÆìÄ·¤Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÇ°¡¢¿åÈ´¤¤â¤Ç¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡Ø¥ª¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª¡¡¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡ª¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ä¥¸¥ó¥¯¥¹¤âÁ´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡½¡½³¤Áª¼ê¤Ï¡¢°ì¸®²È¤ò¼Ú¤ê¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤ÇÃ¯¤â¤¬Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³¤³°¤ÇÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤òµá¤á¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢¿´¤¬Íð¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤ÏËÜÍè¤¤Ã¤Á¤ê·¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ø¤â¤¦¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È³ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤ÇÀï¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¹ñÆâ¤È³¤³°¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°·¤ï¤ìÊý¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÆÃÊÌ°·¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³¤Áª¼ê¤Ï·ÀÌóÆâÍÆ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢DREAM»þÂå¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¡Ø¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò±¿±Ä¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë"£Á¥µ¥¤¥É¡Ê»î¹ç¤Î¼çÌò¡¢¼çÆ³¸¢¤ò»ý¤ÄÂ¦¡Ë"¤Ç¡¢Áê¼ê¤òÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢UFC¤Ç¤ÏÁê¼ê¤¢¤ê¤¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ÎÁª¼ê¤ËÀî¿¬¤òÅö¤Æ¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¿¤À¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÎÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡½¡½»î¹ç¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖUFC£³ÀïÌÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥·¥ô¥¡¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¡¢´¿À¼¤¬Á´ÉôÁê¼ê¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¼ó¤òÊú¤¨¤é¤ì¤¿¤À¤±¤ÇÂç´¿À¼¤¬µ¯¤¤¿......¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÁ´Á³µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¨¡¢¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤¡¢¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀï¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½»î¹ç¤À¤±¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È³«¤Ä¾¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤Î¶¯¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¡ØÆüËÜ¤À¤Ã¤¿¤é......¡Ù¤È¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¡Ø¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡Ù¤È³ä¤ê¤¤ì¤¿¡£"Æß´¶ÎÏ"¤Ç¾è¤ê¤¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ú£´¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡ÖUFC¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Û
¡½¡½Ä¹½ê¤òÀ¸¤«¤¹¡¢Ã»½ê¤òËä¤á¤ë¡¢UFC¤ÇÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤âÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁª¼ê¤ÎÇ¯Îð¤ä¥¥ã¥ê¥¢¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ì¼ê¤òÊä¤¦Îý½¬¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ç¯Îð¤È·ÀÌó´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢³¤Áª¼ê¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉð´ï¤ò¤É¤¦À¸¤«¤¹¤«¤ËÆÃ²½¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°µ»½Ñ¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ÁÈ¤ßµ»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ°ìËÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¤â¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ßµ»¤ò»È¤¦¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½³¤Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤äUFC¤Ç¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£20ÂåÁ°È¾¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ê¤é¥¤¥Á¤«¤éºî¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¥ó¥°¤â¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤âÁ´Éô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÉð´ï¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·ÀÌó¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³¤Áª¼ê¤¬¤³¤³¤«¤é¿ôÇ¯¤«¤±¤Æ¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½¤È¤Ë¤«¤¯¼¡¤Î°ì¾¡¡¢¤½¤³¤«¤é¾¡¤Á¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤Þ¤À¤¢¤¤é¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢Éð´ï¤òËá¤¤¤Æ¾¡Éé¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Ä«ÁÒ³¤Áª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢UFC¤Î¥Õ¥é¥¤µé¤ËÄ©¤àÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÙ¸ý¡Ê¶³»Ê¡ËÁª¼ê¡¢Ê¿ÎÉ¡ÊÃ£Ïº¡ËÁª¼ê¡¢Äá²°¡ÊÎç¡ËÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ³¤Áª¼ê¡£Á´°÷¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÙ¸ýÁª¼ê¡¢Ê¿ÎÉÁª¼ê¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£³¤Áª¼ê¤Ï²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¼¡Âè¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Äá²°Áª¼ê¤Ï23ºÐ¤È¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥Ù¡¼¥¹¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢ËÍ¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ÅÄÉð»Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ê¡ÖJB¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×ÂåÉ½¡¿¡Ö¥Á¡¼¥à¹õÁ¥¡×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÂÇ·â¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¿¤Ó¤·¤í¤â½½Ê¬¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î£´¿Í¤Î¤¦¤Á¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢¶á¤¤¾Íè¤ËÉ¬¤ºUFC¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£Àî¿¬Ã£Ìé¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë¡¡
2000Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½¤ÅÍ¡Ù¤Ç¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤È¡¢2005Ç¯¤«¤é¡ØPRIDE¡Ù¡¢2008Ç¯¤«¤é¤Ï¡ØDREAM¡Ù¤Ë»²Àï¡£¸ÞÌ£Î´Åµ¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤éÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¡ØUFC¡Ù¤È·ÀÌó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¾þ¤ë¤â¡¢2016Ç¯¤Ë¼«¤é·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÃÇ¤·¡¢¡ØRIZIN¡Ù¤ËÅÅ·â»²Àï¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÈµéGP¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦"¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë"¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£
"¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼"¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¤ò»°ÅÙ·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡ØFight Box Fitness¡Ù¤ò¼çºË¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£