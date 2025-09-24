トケル、三谷幸喜新作ドラマに「誰が主演か分からなくなるくらい全員が動き回る」伏線&裏話を熱弁！
YouTubeの人気ドラマ考察系YouTuber・トケルさんが、自身のチャンネルで「【もしがく】放送前ドラマ考察 伏線回収 結末最終回予想 もし楽 もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」と題して、フジテレビ新ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう？』（通称：もし楽／模試学）の放送前徹底考察を配信した。三谷幸喜氏が25年ぶりに民放ゴールデンプライム帯で脚本を手がけるとあり、その見どころや事前情報、裏話について独自の視点で紹介している。
冒頭でトケルさんは「模試学という省略語が公式Xで使われていたので、今後は模試学と呼んでいきます」と語りつつ、ドラマの舞台や時代背景、ストーリーの特徴を丁寧に解説。全21（～25）人の個性豊かなキャラクターたちが、1984年渋谷の“八分坂”で織りなす青春群像劇であり、「コメディタッチで、全員どこかしら不器用で生き方ベタ。でも一生懸命で人間くさい。それが三谷ワールド全開」と強調した。
さらに、主演の菅田将暉さんや二階堂ふみさん、上木龍之介さん、浜辺美波さんら超豪華キャストが主人公級に配置されていることについても「この4人とも誰が主役かわからないくらい、みんながせわしなく動いていて、暇な人がいない。それが劇団っぽいし、三谷作品らしい」と菅田さんのインタビューからも引用しつつ、群像劇としての魅力を力説。
また、トケルさんは「シェイクスピア作品のオマージュがたくさん盛り込まれていて新しい」と作品独自の仕掛けにも注目。キャラクターの名前の由来や当て書きエピソード、巨大な野外オープンセットの裏話も紹介。「三谷幸喜さん自身の若かりし頃の2ヶ月ほどの体験を元に作った反自伝的な物語。ただし事実は7%ぐらい」と三谷氏らしいウィットも披露されたという。
主題歌はYOASOBIの「劇場」。若いキャストたちの“秘密”や“未熟さ”がどのように描かれるのか、ドラマ本編への期待値も高まっている。
最後にトケルさんは「第1話放送後は、できればライブ配信を開催したい。ぜひリアルタイム視聴後、チャンネルに遊びに来てください」と視聴者に呼びかけ、「チャンネル登録と通知設定、高評価、ありがとうございます」と締めくくった。『もし楽』の幕開け前、トケルさんの鋭い考察は多くのファンの期待を一層高めている。
