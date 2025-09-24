この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

注文住宅に関する様々な疑問に答えるYouTubeシリーズ『注文住宅建てるなら』の第91回が公開され、講師を務める注文住宅マイスター・杉浦一広氏が「エアコンに濡れタオルを乗せると電気代が削減されるのか？」という巷で話題の節約ハックを実際に検証、その詳細な結果と独自の見解を語った。



動画では、「エアコンの上に濡れたタオルを置いて、どれくらい効果があるのかなっていうのが、最後まで見てるけど、バッチリわかるようになります」と視聴者に予告。「実はもっといい方法がある」と気になる一言も添えた。



杉浦氏は自社オフィスのエアコンに濡れタオルをセットし、消費電力をワットモニターで計測。室温の変化や実際の電気代を1時間に渡って比較した。その結果「1時間で消費電力に変化は見られない。つまり、効果なしっていうふうに僕は思います」と断言。「これで効果があるっていう人は、自分でね、ぜひぜひやっていただきたいなと思います」と、自身の測定方法と姿勢の透明性も強調した。



また、「家電メーカーの人が『室内機に水をかけると故障の原因になる』と言うが、雨風も太陽も想定して設計しているはず。濡れたぐらいで壊れるならちゃんと設計しろよってことですよ」と、巷の“注意喚起”にも疑問を投げかけた。「濡らし過ぎはサビなどの原因になり得るが、実際はそこまで神経質になる必要はないと感じます」と現場目線で補足する場面もあった。



さらに杉浦氏は「多くの人がエアコンの仕組みを誤解している。室内機が吸っているのは外気ではなく室内の空気。冷房も暖房もヒートポンプ式で成り立っている」と技術的な仕組みを図解し、「だから天板に濡れタオルを置いても、電気代には直接影響しない」と理由を明確に述べた。



最後に、「やり方次第で効果は全然違う。次回動画では、もっと有効な電気代対策を紹介する」と予告して締めくくり、今後の実用的な節電情報へ期待をあおった。