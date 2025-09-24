Âç²ÏÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·ò¿µ¤òÂçËã½ê»ýµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¡ÍÆµ¿¤ÏÈÝÇ§¡¡À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ðà°ò¤Å¤ëá¤ÎÁÀ¤¤
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¡Ê£²£¶¡Ë¤È°ì½ï¤Ë´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î±óÆ£·ò¿µÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£´¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£±Æü¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿À¶¿åÈï¹ð¤È¶¦Æ±¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¡££±£¶Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤Ç½é¼ç±é¤·¡¢£±£·Ç¯¥Õ¥¸·Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÌóÂ«¡×¡¢£²£³Ç¯±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡¡Èþ¤·¤¤Èà¡Á£å£ô£å£ô£î£á£ì¡Á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡££²£±Ç¯¤Ë¤Ï£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦½ÂÂô±É°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦½ÂÂô½¨Íº¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤È¤Ï¡¢£±£¸Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¡£Æ±ÍÆµ¿¼Ô¤¬£¸·î£±£¸Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¶¿åÈï¹ð¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î£±Æü¤ËÀ¶ÁÝ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î£²£°ÂåÃËÀ¤È°ì½ï¤ËÀ¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¶ÁÝ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË¤âÆ±Ë¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢±óÆ£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂçËã½ê»ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¶¿åÈï¹ð¤Î»ö·ï¤«¤é¤Îà°ò¤Å¤ëÂáÊáá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤ÏÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡£Æ±Èï¹ð¤ÏÂçËã¤ÎÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö·Ù»¡¤ÏÀ¶¿åÈï¹ð¤òÈ¾Ç¯°Ê¾å¡¢ÆâÄå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£à°ò¤Å¤ë¼°á¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢À¶¿åÈï¹ð¤Î¼«Âð¤Ç°ì½ï¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿Æ±µï½÷À¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£