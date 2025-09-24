「進次郎隠し」から一転、小泉陣営が“フルオープン”を決断…総裁選を左右する「勝敗のポイント」

政界を引退した谷垣禎一元総裁のアドバイスで

石破茂首相（68）退陣に伴う自民党総裁選が９月22日に告示され（10月４日投開票）、茂木敏充氏（69）、小林鷹之氏（50）、林芳正氏（64）、高市早苗氏（64）、小泉進次郎氏（44）の５人の候補者が出そろった。

総裁選は国会議員に加えて全国の党員・党友も投票する「フルスペック」方式で実施し、党員・党友投票は10月３日に締め切る。

事前予想では、自民党大物議員の支持を取り付ける進次郎氏が大本命。次点で昨年の総裁選で最も多く党員票を獲得した高市氏、実務能力が高いと評判の林氏が続く。茂木氏と小林氏は苦しい。

各候補、一長一短がある。進次郎氏は昨年の総裁選で下馬評トップだったが、その後の討論会などでボロを出し、失速。今回は「同じ轍は踏まない」とばかりに“進次郎隠し”を進言する人もいた。

「選対本部長を務める加藤勝信財務相（69）は、失言を警戒し、取材を制限したいタイプ。事実、９月19日の選対発足式では、会合の冒頭を撮影する“頭撮り”は設けられず、加藤氏は記者から『なぜ頭撮りがないのか』と質され、釈明に追われていた」（テレビ局関係者）

“進次郎隠し”こそが勝利への定石。ところが、ここにきて当の進次郎氏がこうした空気感に異を唱えたという。

「当初、小泉陣営は、総裁選終盤に行われるASEAN農相会議に進次郎氏が出席することも考えていた。表向きは、農相としての職務を果たすためなのでしょうが、最後の最後で“失点”しないための“進次郎隠し”をしようとした。ですがネタバレしていることもあり、選対側に『フルオープンでいきます』と宣言したそうだ。９月21日にはマスコミを連れ立って千葉の漁港を視察し、その後埼玉で集会を行った。選対発足式とは打って変わって集会の模様は公開され、１日で２回も取材に応じていた。『昨年とは違う』というメッセージなのだと思う」（取材した社会部記者）

進次郎氏は19日夜、政界を引退した谷垣禎一元総裁の自宅を訪ね、約40分間会談した。政界関係者によると

「谷垣さんから『多くの人の声を聞くべき』『議論から逃げてはならない』とアドバイスを受けたそうだ。進次郎氏を変えたのは谷垣さんですよ」

という。

「高市応援団＝裏金議員」というイメージ

とはいえ、周囲はいつボロが出るかヒヤヒヤもの。他陣営は進次郎氏にターゲットを絞り、論戦を仕掛けていくという。他陣営の選対関係者は

「わずか１年で進次郎氏が大きく変わることはない。コメの値段も再び上がってきている。この辺りをつつかれてどう返すか見もの」

と舌なめずりする。

もう一人の有力候補、高市氏は身内にジレンマを抱えている。

他の候補より先鋭的な保守というイメージがあり、高齢の党員からは絶大な支持があるが、議員からは敬遠する声も多い。

「やはりポイントは議員票。昨年の総裁選では推薦人20人のうち13人が“裏金議員”で物議を醸しました。今回は身ぎれいな人にお願いしたそうですが、それでも高市応援団＝裏金議員なんですよね。先日も下村博文元文科相がＸで『高市早苗さんしかいません』と発信したところ『余計なこと言うな』という書き込みが相次ぎました」（全国紙政治担当記者）

９月19日に行われた出馬会見では、司会を務めた黄川田仁志衆院議員が挙手した記者を指名する際、

「顔が濃い方」

「逆に顔が白い、濃くない方」

と表現をし、高市氏が

「なんてこと言うの！」

と注意する場面があった。黄川田氏はその後

「不適切な表現だった。不快に思われた皆様や記者の皆様に謝罪したい」

と頭を下げた。

「高市さんは昨年の総裁選で首相になっても靖国参拝は続けると明言し、それが決選投票に響いた。今回は尖った発言を控えているように映るが、それだと古参の支持層は不満を持つ。身動きが取れず、最近は親しい大学教授などに『どうしたらいいですか？』とアドバイスを求めることもあるそうだ」（前出・政界関係者）

日本テレビの調査によると、総裁選は進次郎氏が党員票も多く獲得し、圧勝するという結果が出た。高市氏は“第三の男”林氏の猛追を受けており、決選投票に残れない可能性も取り沙汰されている。

「逆転するには、全国の遊説で石丸フィーバーや参政党ブームのような熱を生み出すしかない。一部で健康不安もウワサされていますが、この際、開き直って自身の国家観を前面に押し出したほうがいい」

とは前出社会部記者。各陣営ともしのぎを削る戦いが始まっているが、今回の総裁選での“勝敗のポイント”はどこにあるのか。本サイトは政治評論家の有馬晴海氏に話を聞いた。

「進次郎さんは選対本部長の加藤勝信氏に『尖ったことは言うな』と釘を刺されている。ですので、前回の総裁選で主張した『解雇規制の見直し』や『選択的夫婦別姓』を前面に出していません。片やライバルの高市氏も首相になったあとの靖国参拝については明言を避けています。少数与党になったため、総裁選とはいえ野党への配慮も必要になってくる。今回の総裁選は今まで以上に“揚げ足を取られない”よう慎重に戦うことが勝利へのポイントになってくるでしょう。ただ、誰にでも聞こえのいい公約だけでは、とても“解党的な出直し”には程遠い。国民から“なんで石破首相を降ろしたんだ！”という声が上がっても仕方ないでしょうね」

果たして進次郎氏が全面的に出ることが吉と出るのか……。どのような結果になるにしろ、彼中心に総裁選が動いているのは間違いなさそうだ――。