松阪競輪のG3「アクアリッズカップ」は12RでS級決勝戦が行われ、岩井芯（21＝岐阜）が初めてのG3決勝進出で4連勝完全Vを決めた。Sで大森が飛び出して小松崎―大森―岩井―上田―中島―佐藤―河崎―岩谷―窓場で周回。佐藤が赤板過ぎに先頭に出ると小松崎、中島が3番手の位置に飛び付き並走。阻まれた岩谷は最後方へ。1コーナーから窓場が仕掛けると、岩井がそれを目標にスパート。番手捲りの河崎を力強くねじ伏せ、地元上田