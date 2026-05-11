半袖の出番が本格的に増えそうな今、夏に向けてそろそろ準備を始めたいところ。クローゼットを見直して、トップスの買い足しを検討するなら【GU（ジーユー）】の2ピースアイテムが狙い目かも。ポロシャツとビスチェがセットになっているので、着るだけで旬のレイヤードスタイルが完成します。それぞれ単体でも使えて、コスパも◎ 今シーズンはお得なセットアイテムを味方に、周りと差がつく着