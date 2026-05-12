システムの脆弱（ぜいじゃく）性を特定する能力が極めて高いとされる最新ＡＩ（人工知能）モデル「クロード・ミュトス」に対応するため、政府は１２日、サイバー攻撃などへの対応策を相次いで打ち出した。ＡＩを悪用したサイバー攻撃への備えを強化するため、内閣官房の国家サイバー統括室が中心となり、関係省庁による会議を近く開催する。今後、対策パッケージをとりまとめる。高市首相が１２日の閣僚懇談会で、政府全体で対