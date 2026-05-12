国家公務員への理不尽な要求など「カスタマーハラスメント（カスハラ）」を防ぐため、人事院が新たな規則を制定した。１０月１日に施行し、各府省に対応を義務づける。事業者にカスハラ対策を課す改正労働施策総合推進法が同月施行されるのに合わせ、国家公務員の職場環境改善を図る。新規則では、公務員へのカスハラと認定する要件を三つ示した。〈１〉行政サービスの利用者による言動〈２〉社会通念上許容される範囲を超える