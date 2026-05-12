【ロンドン＝市川大輔】欧州投資ファンドＥＱＴは１２日、飲食店情報サイト「食べログ」や購入比較サイト「価格ドットコム」を運営するカカクコムに対し、株式公開買い付け（ＴＯＢ）による買収を実施すると発表した。買収総額は約６０００億円。株式を非公開化し、ＡＩ（人工知能）を活用したサービス拡充を図るとしている。ＴＯＢは１３日から７月２日まで１株３０００円で実施する。カカクコムは買収に賛同して株主にＴＯＢ