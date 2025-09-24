この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『子どもの小遣いについて　お金の先生洋一パパの考えを聞いてみた』で、「12人産んだ助産師」HISAKOさんが、お金の教育に詳しい「お金の先生」陽一パパをゲストに招き、お小遣いのあり方を熱く語った。

動画冒頭、HISAKOさんは「子供へのお小遣い、悩みません？」というリアルな疑問を投げかけ、「いつから始めるべきか、いくら渡すべきか、どのお家も正解がわからない」と率直な“親の悩み”を吐露した。

陽一パパは「うちもまだ悩み中」としつつ、自身の子どもの頃を振り返り「親から毎月500円もらい、その範囲内で必要なものを工夫して買うことで家計管理ややりくりの力が育った」と語る。重要なのは「お小遣いを通して何を学ばせたいか、どういう人に育ってほしいかという親の想いが込められていれば、それが正解です」と“お小遣いの絶対的な正解はない”との持論を展開した。

実際の運用方法については「毎月定額を渡して管理させるも良し、家のお手伝いに対し成果報酬型にするのも家庭次第」としつつ、「子供がお金と行動の関係性や社会的な価値をきちんと理解できるように、お小遣い帳を付けさせたり、フリマでの販売体験をさせるのもビジネス感覚や商売の基礎が身につく」と様々なアイディアを語った。

また、「“喜ばせた分、報酬を与える”という考えも、社会に出て役立つ考え方だし、逆に“お手伝いは家族として当然だから無報酬”というアプローチが将来、お金を受け取ることへのハードルになることもある」と独自の視点で指摘。“お金を受け取ることへの抵抗感”という日本人の特徴についても「子供時代のお小遣い体験が大きく影響している」と語った。

最後は「親が自分の教育方針とその根拠を明確に持つことが大切。『なぜお小遣いをあげるのか』を親自身が言語化し、子供にしっかり伝えるべき」と強調し、「子供の力を信じることも大事」と締めくくった。HISAKOさんも「とにかく、うちはうちの方針でいいと迷わず言えるようになりたい」と納得の様子だった。

YouTubeの動画内容

20:00

他の子とお小遣い事情が違う時の親の悩み
21:29

お小遣い方針の違いと母親の悩みの本質
24:22

お小遣い教育で生まれる“苦手意識”と親の工夫

関連記事

12人産んだ助産師HISAKO「立ち直るっていうより和らぐもの」―子を亡くす悲しみに寄り添うメッセージ

12人産んだ助産師HISAKO「立ち直るっていうより和らぐもの」―子を亡くす悲しみに寄り添うメッセージ

 12人産んだ助産師HISAKO「産後1ヶ月で夫にセックス求められた…“愛されてない”は違う」悩む女性に本音助言

12人産んだ助産師HISAKO「産後1ヶ月で夫にセックス求められた…“愛されてない”は違う」悩む女性に本音助言

 12人産んだ助産師HISAKO「中絶に“悪”ばかりを求めないで」――悩んだ末の決断は前向きな選択

12人産んだ助産師HISAKO「中絶に“悪”ばかりを求めないで」――悩んだ末の決断は前向きな選択
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル_icon

【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル

YouTube チャンネル登録者数 60.60万人 3046 本の動画
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人
youtube.com/channel/UCgLt6RS5cHmL6i15sbu2kGw YouTube