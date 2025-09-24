12人産んだ助産師HISAKO「お小遣いは“やり方より意義”が大切！」お金の先生・陽一パパと本音トーク
動画『子どもの小遣いについて お金の先生洋一パパの考えを聞いてみた』で、「12人産んだ助産師」HISAKOさんが、お金の教育に詳しい「お金の先生」陽一パパをゲストに招き、お小遣いのあり方を熱く語った。
動画冒頭、HISAKOさんは「子供へのお小遣い、悩みません？」というリアルな疑問を投げかけ、「いつから始めるべきか、いくら渡すべきか、どのお家も正解がわからない」と率直な“親の悩み”を吐露した。
陽一パパは「うちもまだ悩み中」としつつ、自身の子どもの頃を振り返り「親から毎月500円もらい、その範囲内で必要なものを工夫して買うことで家計管理ややりくりの力が育った」と語る。重要なのは「お小遣いを通して何を学ばせたいか、どういう人に育ってほしいかという親の想いが込められていれば、それが正解です」と“お小遣いの絶対的な正解はない”との持論を展開した。
実際の運用方法については「毎月定額を渡して管理させるも良し、家のお手伝いに対し成果報酬型にするのも家庭次第」としつつ、「子供がお金と行動の関係性や社会的な価値をきちんと理解できるように、お小遣い帳を付けさせたり、フリマでの販売体験をさせるのもビジネス感覚や商売の基礎が身につく」と様々なアイディアを語った。
また、「“喜ばせた分、報酬を与える”という考えも、社会に出て役立つ考え方だし、逆に“お手伝いは家族として当然だから無報酬”というアプローチが将来、お金を受け取ることへのハードルになることもある」と独自の視点で指摘。“お金を受け取ることへの抵抗感”という日本人の特徴についても「子供時代のお小遣い体験が大きく影響している」と語った。
最後は「親が自分の教育方針とその根拠を明確に持つことが大切。『なぜお小遣いをあげるのか』を親自身が言語化し、子供にしっかり伝えるべき」と強調し、「子供の力を信じることも大事」と締めくくった。HISAKOさんも「とにかく、うちはうちの方針でいいと迷わず言えるようになりたい」と納得の様子だった。
