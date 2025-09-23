23日の「#みんなのギモン」は、大阪・関西万博について。閉幕は来月13日です。今、来場者が急増していて、チケットを持っているのに、入場することができない事態が起きています。

今回は「万博チケットあるのに入れない？」をテーマに、山崎誠アナウンサーが解説します。

■午前8時には行列、昼過ぎても人…夕方からまた行列

まずは、どれだけの人が万博に来ているのでしょうか。

今月14日の日曜日、来場者の多くが利用する東ゲート前を撮影した映像を確認すると、午前8時には早くも行列ができ、お昼頃を過ぎても人でびっしりとなっているのがわかります。いったん行列は解消したかと思われましたが、夕方からの入場に向けて、またもや行列ができていました。

当初は“並ばない”を掲げて始まった万博ですが、いつのまにか“並ばないといけない万博”になってしまっている、という現状なんです。

来場者

「イタリア館行ったけど4時間待ちって」

「他のところで5時間待ちもあるみたい」

──この混雑、にぎわいですけれども、斎藤さんどうですか？

斎藤佑樹キャスター

「行ってみたい気持ちはすごくあるんですけど、これ（並んでいる映像を）見ちゃうと、ちょっとおっくうだなと」

──森さんも開幕前に取材で行っていましたが、どうでした？

森圭介キャスター

「パビリオンも素晴らしいですし、私の周りでも『万博どうなんだろう？と最初は思っていたけど、行ってみたら本当に良かった』という声をよく聞くんですよ。だから、この混雑の問題だけ解消できれば、本当に良いのになと思いますよね」

■来場者数の推移…19日は開幕日の約1.8倍に

行ってみて良かったからまた行こう。そう聞いたから行ってみようという方が多いからこの混雑だと思うのですが、では万博を訪れた来場者の方の推移です。

開幕した4月13日は、12万4339人の来場者でした。その後、どんどん増えていき、先週19日（金）には、この期間最多となる、22万1576人になりました。開幕の日と比べると、およそ1.8倍に増えています（9月20日までの数字）。

このように“駆け込み”の来場者が増えている今、チケットを既に購入して持っているのに“万博に入れない”ということが起きているんです。

どういうことかというと、万博のチケット、様々な種類があります。一日いられる「一日券」。さらに平日に行ける「平日券」。午後4時以降に1回入場することが可能な「夜間券」。そして期間中であれば何日でも入場することができる「通期パス」などがあります。

「一日券」などは、来場する日時指定がある（購入した時点で指定をする）ものと、日時指定がないものが存在します。「通期パス」に関しては通期なので、購入した時点では日時指定はありません。

こうした「日時指定がない」チケットに関しては、既に販売を終了しているのですが、当然、事前に購入している人がいます。

「日時指定がない」ものに関しては、チケット購入後に自分で入場日時を予約しないといけないのですが、万博会場のキャパシティーの問題もあり、このチケットがあるのに入れない、という事態が起きているんです。

森圭介キャスター

「予約する前にいっぱいになっているということですね」

「通期パス」を持っている記者が駆け込みで行きたいということで、予約を試みました。

■予約ページに入れず、待つこと2時間…

三宅直記者

「あぁ〜。これ今、9万5000人が並んでいて、1時間以上」

入場日時を予約するページにすら入ることができません。待つこと2時間。なんとか予約ページにたどり着きますが…。

三宅直記者

「だめだ。見てください。満員、満員、満員」

結局、予約はできないという結果になりました。予約枠の入手は、かなり難しいそうなんです。

当初は“並ばない万博”とされていましたが、今は“入れない万博”にもなってきているといいます。

森圭介キャスター

「でも行きたいから通期パスで買った方もいるでしょうけど、それで入れないんだったら苦しいでしょうね」

瀧口麻衣アナウンサー

「いつか行こうと思って、9月になってしまったという方もきっといらっしゃると思いますけど、そういう方は厳しい状況なんですか？」

「日時指定がない」チケットを持っていて、まだ1回も万博を訪れていない人にとっては、使いたくても使えないチケットとなっていて、この期間まだとれるのかというと、もういっぱいになっているということなんです。

こうした持っているのに使えない“死に券”となってしまっている問題があるんですが、この“死に券”の数が少なくとも、22日の時点でおよそ113万枚あるとされています。

インターネットでは「キャパオーバーなチケットを売るならば、返金できるようにしてほしい」「万博詐欺にあった気分です」といった声もあがっています。

■万博協会の対応は？

では、チケットの返金ができるのかどうか、というと…、

万博協会は「以前から終盤は混むため、一刻も早い日時予約を強くすすめていた」とした上で、チケットを持っているが、予約できなかった人については、当初からの規約にそって、『払い戻しは協会として考えていない』としています。

既にチケット持っている人は、どうすればいいのかについても、万博協会に聞いてみました。

【今後の予約について】

・キャンセルなど空き待ち

・2日後の西ゲートに限り入場する予約枠が毎朝一部追加

ということです。

大阪府の吉村知事は「未使用チケットの多くは企業の前売り券で、払い戻しがないという前提で関係者に配っている部分もある。どのぐらいいるのか、きちんと把握した方がいいと思う」との見解を示しました。

万博協会は必要な改善はすすめるとしていますが、入場者の枠はこれ以上増やせないということで、混乱は続きそうです。

【みんなのギモン】身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）