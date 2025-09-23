サラリーマンにとって努力の結晶である退職金。しかし大金がゆえに、その周辺には悪意が渦巻き、思い描いていた老後が一気に崩れ去ることも。ある男性のケースを見ていきます。

SNS広告で見た魅力的な謳い文句に乗せられて

山田一郎さん（60歳・仮名）は、力なくそう呟いた。この半年で10歳は老け込んだように見えるその表情からは、深い絶望と疲労が滲み出ている。

山田さんが大手メーカーを定年退職したのは、昨年の春のこと。退職金として手にしたのは、2,500万円。長年の会社員生活の集大成ともいえる大金だった。

「妻と二人で、これからはゆっくり旅行でも行きたいねなどと話していました。贅沢はできなくても、穏やかな老後が待っている――そう信じて疑いませんでした」

しかし、退職後の生活には、ささやかな夢だけでなく、漠然とした不安もつきまとうものだった。超低金利の時代、銀行に預けておくだけでは資産は目減りしていく……そんなときにインターネットで目に飛び込んできたのが、〈有名投資家X氏が直接指導！あなたの資産を10倍にする〉という広告。X氏は、経済誌やテレビにも頻繁に登場する著名な投資家です。そのX氏から直接指導を受けられるとは――。

「またとないチャンスだと思って、疑うことなくLINE登録をしたんです」

その後、毎日のようにX氏を名乗るアカウントから、「ここだけの情報」というような情報が送られてくるようになりました。とはいえ、実際に行動に移すには勇気がいるもの。1ヵ月くらいは情報を何となく受け取るだけだったといいます。

その後、「限定情報！今後急上昇が予想される銘柄を教えます」と、別グループへ登録を促すメッセージが届きます。ここでも促されるままに登録をしたといいます。そのグループは、これまでのグループよりもやり取りが活発で、「私も儲かりました」というようなメッセージであふれています。

「これだ、これだ、私が求めていたものは」

まずはX氏が勧めるままに証券口座を開設し、手始めに80万円を振り込みました。そしてX氏の説明を基に株を購入し、10分後に売却すると10万円ほどの利益が出たとか。「こんなにも短時間で……」と、訝しく思いましたが、この利益分はすぐに引き出すことができたため、X氏への信頼は確たるものに。そして退職金から2,000万円をX氏に託すことを決意したといいます。

その後も取引を繰り返すこと1ヵ月。残高の表示は4,000万円を超えていました。たった1ヵ月で資産が倍増。「このままいけば、夢の億万長者!?」と浮足立っていましたが、事態は急変します。

ある日、お金を引き出したい用事が生じ申し出ると「システム障害ですぐには対応できない」とメッセージ。その後、X氏のアカウントは削除され、それまで見ていた資産運用会社の口座も見られなくなりました。そこで初めて詐欺だったことに気づいたのです。

警察に相談したところ、X氏は偽物で、口座を開設した証券会社も詐欺グループが作った偽物。そして振込先も、実は個人名義の口座だったというのです。

「警察の説明では、万一、犯人が捕まったとしてもお金は戻ってくる可能性は極めて低いと……」

退職金の多くを失った山田さん。老後破産も現実味を増し、不安で眠れない日々が続いているといいます。

巧妙化する特殊詐欺…SNS型投資詐欺も深刻な状況続く

定年退職でまとまった資金を手にした世代を狙った投資詐欺は後を絶たず、その手口は年々巧妙化しています。

警察庁の発表によると、2025年7月末時点、認知件数・被害額は前年同期比で大幅増加。過去最悪だった前年の年間被害額（718.8億円）を超えています。またSNS型投資詐欺については、認知件数3,759件、被害額464.6億円と、極めて深刻な状況が続いているといいます。

詐欺師が多用する「元本保証」「高利回り」「あなただけに」「限定公開」といった言葉は、極めて危険なサインです。公的な許可を得ずに元本保証を謳って出資を募ることは出資法で禁止されており、高すぎる利回りには必ず裏があると疑うべきです。

では、なぜ山田さんのような真面目な人が、このような話に騙されてしまうのでしょうか。よく言われるのが、退職金を手にした人の心理的な隙。長年、会社という組織に守られてきた人が、定年を機に社会とのつながりが希薄になり、強い孤独感や焦燥感に駆られることがあります。そこに「特別な情報」や「仲間意識」をちらつかされると、正常な判断ができなくなってしまうことがあります。また肩書きや知名度のある専門家の言うことを無条件に信じてしまう「権威バイアス」の危険性を指摘する専門家も。

このような悲劇を避けるために、基本中の基本である「うまい話は絶対にない」と肝に銘じること。少しでも怪しいと感じたら、すぐに決断せず、家族や信頼できる第三者に相談するのが鉄則です。

「長年働いてきた証である大切な退職金が、一瞬にして消えてしまいました。今はただ、妻に申し訳ないという気持ちと、老後がどうなるのかという不安が大きくて……何とかしようと、仕事復帰に向けて動いているところです」

