【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《9月22日〜10月22日》

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） より親密な会話を意識してみて◎ 今期の彼は、珍しく人との深いつながりを求めているみたい。お互いの秘密を打ち明けあったり、本音を語りあうのも大吉！より親密な会話を意識してみて。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） 軽いノリはやめて、彼と真摯に向きあって♡ 今期の彼は、人間関係も恋愛もきちんと向きあいたい気分。軽いノリはやめて、あなたも真摯に向きあって。普段は聞けないことや、話せないことも今ならチャンス！

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） 今は無理に誘わず、様子見するのが吉！ 仕事や勉強で忙しくてピリピリモードな彼。完璧主義で自分を追い込みすぎてしまうこともありそう。今は無理に誘わず、様子見するのが吉！遠くから応援してあげて。

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） 好き好きアピールで、LINEもとことんスイートに♡ 今期の彼は、恋愛テンション高め！どれだけ彼を沼らせることができるかが、あなたの腕の見せどころ。好き好きアピールで、LINEもとことんスイートに♡

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） おうちデートに力を入れて！ 自分の時間や家族のことを大切にしたい時期。外に出るのが億劫になるのでおでかけよりおうちデートに力を入れて！今の彼は一緒にいてラクな人がいいみたい。

Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22） リアクションのよさが決め手に！ 今期の彼はどんなことにも好奇心旺盛！面白い話題や情報の話で盛り上がりそう。おしゃべりに夢中な彼には、リアクションのよさが決め手になります。

Check! さそり座の彼（10/24〜11/22） ずんずん彼に踏み込んじゃうくらい積極的に◎ 磁力のようなフェロモンで、無意識に周囲の女子を魅了しちゃう超モテ期。アプローチするなら覚悟を決めて、ずんずん彼に踏み込んじゃうくらい積極的にいくのが大吉！

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） まずは友だちとして距離を縮めてみて！ 恋愛の優先度は最下位。今は仕事のつきあいや仲間とのつながりが大事みたい。だからこそ、友だちとして距離を縮めるには絶好のチャンス。共通の知人を巻き込んで接近を！

Check! うお座の彼（2/19〜3/20） 髪型や服装を変えてみて！ なにより真新しさを求める時期。自分が知らない世界を知っている女のコに好意を抱きやすいときです。彼との関係が停滞中なら、髪型や服装を変えるだけでも効果ばつぐん！