【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《9月22日〜10月22日》
「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、9月22日〜10月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡
Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19）
より親密な会話を意識してみて◎
今期の彼は、珍しく人との深いつながりを求めているみたい。お互いの秘密を打ち明けあったり、本音を語りあうのも大吉！より親密な会話を意識してみて。
Check! おうし座の彼（4/20〜5/20）
軽いノリはやめて、彼と真摯に向きあって♡
今期の彼は、人間関係も恋愛もきちんと向きあいたい気分。軽いノリはやめて、あなたも真摯に向きあって。普段は聞けないことや、話せないことも今ならチャンス！
Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21）
今は無理に誘わず、様子見するのが吉！
仕事や勉強で忙しくてピリピリモードな彼。完璧主義で自分を追い込みすぎてしまうこともありそう。今は無理に誘わず、様子見するのが吉！遠くから応援してあげて。
Check! かに座の彼（6/22〜7/22）
好き好きアピールで、LINEもとことんスイートに♡
今期の彼は、恋愛テンション高め！どれだけ彼を沼らせることができるかが、あなたの腕の見せどころ。好き好きアピールで、LINEもとことんスイートに♡
Check! しし座の彼（7/23〜8/22）
おうちデートに力を入れて！
自分の時間や家族のことを大切にしたい時期。外に出るのが億劫になるのでおでかけよりおうちデートに力を入れて！今の彼は一緒にいてラクな人がいいみたい。
Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22）
リアクションのよさが決め手に！
今期の彼はどんなことにも好奇心旺盛！面白い話題や情報の話で盛り上がりそう。おしゃべりに夢中な彼には、リアクションのよさが決め手になります。
Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23）
自分といるメリットを上手にアピールしてみよう♡
なにごとも損得勘定で動く時期。彼の気を引きたいなら自分といるメリットを上手にアピールして。金銭感覚もシビアに見られるので、彼の前で派手なファッションは控えよう。
Check! さそり座の彼（10/24〜11/22）
ずんずん彼に踏み込んじゃうくらい積極的に◎
磁力のようなフェロモンで、無意識に周囲の女子を魅了しちゃう超モテ期。アプローチするなら覚悟を決めて、ずんずん彼に踏み込んじゃうくらい積極的にいくのが大吉！
Check! いて座の彼（11/23〜12/21）
元気に振る舞う彼を、やさしく癒してあげて！
日々の疲れで、心身ともにぐったり。元気に振る舞う彼を、やさしく癒してあげて。体調を気遣う言葉や、入浴剤などのプチプレゼントも大感激してくれること間違いなし！
Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20）
まずは友だちとして距離を縮めてみて！
恋愛の優先度は最下位。今は仕事のつきあいや仲間とのつながりが大事みたい。だからこそ、友だちとして距離を縮めるには絶好のチャンス。共通の知人を巻き込んで接近を！
Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18）
彼に憧れられるような存在をめざして♡
仕事ができるコや、自分を引っぱってくれるコに惹かれるとき。彼に頼るのではなく、彼に憧れられるような存在をめざして。大人っぽいメイクやファッションが吉。
Check! うお座の彼（2/19〜3/20）
髪型や服装を変えてみて！
なにより真新しさを求める時期。自分が知らない世界を知っている女のコに好意を抱きやすいときです。彼との関係が停滞中なら、髪型や服装を変えるだけでも効果ばつぐん！
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni