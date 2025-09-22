Image: Amazon

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月22日は、朝寝坊を防ぐRHYTHM（リズム）の超大音量めざまし時計「フィットウェーブバトル230（8RZ230SR02）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

リズムの大音量めざまし時計が41％オフ。「起こすため」用のアラーム音を30種類も搭載！

朝起きるのが苦手なあなたへ。寝坊対策に活躍する、RHYTHM（リズム）の大音量電波デジタルめざまし時計「フィットウェーブバトル230（8RZ230SR02）」が41％オフと超特価で登場しています。

Image: Amazon

定番のブザー音に加えてサイバー、東雲（しののめ）など30種類のアラーム音を内蔵し、自由に選択可能。

「起こすための音」として開発されたサウンドから、自分に合った音を見つけることができますよ。

スマホのアプリや目覚ましアラームの音量ではなかなか起きられない人にはピッタリのアイテムです。

アラーム音を自動でアレンジしてくれる「おまかせモード」がグッド

寝過ごしを防ぐ「おまかせモード」を搭載。ランダムでアラーム音を3種類ピックアップする「おまかせモード」で耳慣れを防ぎます。

1000パターンの組み合わせが可能で、毎日使っても約2年9か月毎回違うアラーム音で起こしてくれますよ。

Image: Amazon

デザインを工夫し、超大音量を実現。万が一、二度寝してしまっても、5分ごとに音が鳴るスヌーズ機能が付いているので安心。

8.5×18.4×5.8cmとコンパクトなので、寝室だけでなくデスク周りや書斎などに置いても邪魔になりにくく、インテリアにすぐ馴染みますよ。

Image: Amazon

時間や日時、気温が見やすい大きなディスプレイを採用

本体前面にある大きなディスプレイに時間や日時、気温が表示されており、離れた場所でもひと目で分かります。

残照機能ライト付きなので暗い場所でも視認でき、電波時計なので時刻合わせの手間がほとんど不要です。

Image: Amazon

主要なボタンも前面に配置されているから操作性も抜群。音量の調節やアラームモードの選択はツマミ式ダイヤルを回すだけと簡単なのも◎。

電源をオン／オフするスイッチは本体側面にあるから、寝ぼけて消してしまう心配もありません。

大人から子どもまで使い勝手抜群なめざまし時計。生活リズムを意識したい人におすすめですよ！

なお、上記の表示価格は2025年9月22日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

