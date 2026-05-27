卓球のアジア選手権日本代表選考会第1日は3人一組による1次リーグが埼玉・所沢市民体育館で行われ、女子A組で早田ひな（25＝日本生命）が2戦2勝で1位となり、27日の決勝トーナメント進出を決めた。今月10日に閉幕した世界選手権団体戦では決勝で中国に敗れて準優勝。個人としても2試合ストレート負けを味わった屈辱から、涙の再出発となった。早田は勢いのある高校生の挑戦をいずれも3―0ではねのけた。世界団体の決勝では世界