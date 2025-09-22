東京世界陸上が21日に幕

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、21日に閉幕した。日本勢はもちろん、海外選手たちも躍動した9日間の大舞台。“賞金王”に輝いたのは、唯一の世界新記録をマークした男だった。

合計49種目が行われた世界陸上。上位入賞者には賞金が授与され、総額は849万8000ドル（約12億6000万円）にのぼる。

個人種目の金は7万ドル（約1036万円）、銀は3万5000ドル（約518万円）、銅は2万2000ドル（約326万円）など8位までが賞金ゲット。リレーは金のチームが8万ドル（約1184万円）などと設定され、世界新記録には別途、10万ドル（約1480万円）のボーナスが贈られる。

東京の賞金王に輝いたのは、男子棒高跳びで3連覇のアルモント・デュプランティス（スウェーデン）だ。6メートル30で今大会唯一の世界新記録をマークし、順位賞金とボーナスで計17万ドル（約2516万円）を獲得した。

女子短距離のメリッサ・ジェファーソンウッデン（米国）は、100＆200＆4×100メートルリレーの3冠を達成。個人種目で14万ドル（約2072万円）を獲得したが、リレーは独り占めできないとみられ、デュプランティスに及ばない可能性が高い。

個人2冠は、女子35＆20キロ競歩のマリア・ペレス、女子5000＆1万メートルのベアトリス・チェベト（ケニア）が達成。ノア・ライルズ（米国）は男子100メートル銅、200メートル金、4×100メートル金で3つのメダルを獲得した。

ブサンコレン・ケビナツヒビ（ボツワナ）は男子400メートルと男子4×400メートルリレー、シドニー・マクローフリンレブロン（米国）は女子400メートルと女子4×400メートルリレーを制した。



（THE ANSWER編集部）