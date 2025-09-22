東京ディズニーシー(R)で2025年9月17日、ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした初開催イベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」がスタートした。11月2日(日)までの期間中、東京ディズニーシーのロストリバーデルタで、映画の物語の核でもあるメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」(スペイン語で「死者の日」の意)にちなんだデコレーションやエンターテインメント、グルメを楽しめる。

【写真】運がよければミゲルに会えることも！

ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』に登場する祭壇をイメージしたデコレーション


ロストリバーデルタ周辺には、『リメンバー・ミー』の世界に入り込んだような気分が楽しめる、さまざまなデコレーションが登場している。なかでも注目したいのが、オフレンダと呼ばれる祭壇だ。そこに飾られているのは、『リメンバー・ミー』の主人公・ミゲルのひいひいおじいちゃん・ヘクターや、ひいおばあちゃんのココなど、亡くなった家族の写真。映画から飛び出してきたかのような再現度の高さで、ファンならば感動すること間違いなし！

祭壇の中央には、ミゲルのひいおばあちゃん・ココの写真が飾られている。ココだけカラー写真なのも注目ポイント


ヘクターの写真をよく見ると、顔の下に修復した跡が！


また、ロストリバーデルタにかかる橋「プエンテ・ブエナ・ヴィスタ」には、魂を導く花とされるマリーゴールドの装飾が施され、美しく様変わり。映画で印象的に描かれている、“死者の国”と“生者の国”をつなぐマリーゴールドの橋を彷彿とさせるスポットとなっている。

マリーゴールドで彩られた橋「プエンテ・ブエナ・ヴィスタ」はフォトスポットにぴったり


ロストリバーデルタのあちらこちらで、マリーゴールドのデコレーションを目にできる


橋の周辺では、ゆかいなファミリーがマリアッチ(メキシコの伝統的な音楽)を披露するアトモスフィア・エンターテイメント(小規模なショー)も実施されている。美しい生歌と生演奏、華やかなダンスで構成されたショーは、見応え満点だ。なお、アトモスフィア・エンターテイメントは公演場所の詳細や時間を告知せず行われるので、遭遇できたらラッキー。さらに運がよければ、ミゲルが登場することも！手拍子をしたり、一緒に声を合わせたりして、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をお祝いしよう。

アトモスフィア・エンターテイメントに出演するゆかいなファミリー


レストラン「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」での取材時にアトモスフィア・エンターテイメントがスタート！コール&レスポンスをする場面もあり、店内は大盛り上がり


キャストに声をかけるともらえるリーフレットも、ぜひゲットしたいところ。「ディア・デ・ロス・ムエルトス」を紹介するこのリーフレットは、裏面がカラベラ(死者の日に飾られるガイコツの装飾品)風のお面になっている。家族や仲間とお面を顔につけて、記念撮影してみては？

お面としても使えるリーフレット


「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を満喫するためには、レストラン「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」で提供中のスペシャルメニューも外せない。「スペシャルセット」(1780円)は、シーフードサルサソースのライスボウル(サーモン、骨付きソーセージ、チーズ)にソフトドリンクが付くセットメニュー。

まず目に飛び込んでくるのは、ガイコツをかたどったトルティーヤ。その奥には、大きなサーモンと骨付きソーセージ、色鮮やかな野菜が盛り付けられ、インパクト抜群のビジュアルが食欲をそそる。味の決め手は、ライムの酸味とハラペーニョの辛味がほどよく効いたサルサソース。エキゾチックな味わいの中にほんのりスパイシーさが感じられるソースは、トッピングのチーズや下に入っているライスと相性抜群。次のひと口が止まらなくなるおいしさに加え、一品で満足できるボリューム、肉と魚、野菜をバランスよく食べられるのもうれしい。

味、ボリューム、見た目の三拍子がそろった注目メニュー！「シーフードサルサソースのライスボウル(サーモン、骨付きソーセージ、チーズ)」(単品1500円、スペシャルセット1780円)


このスペシャルセットは、プラス300円で「パン・デ・ムエルト(オレンジ入り)」(単品注文の場合は400円)を付けることもできる。「パン・デ・ムエルト(オレンジ入り)」は「ディア・デ・ロス・ムエルトス」で食べられるパンをイメージしたブリオッシュ。オレンジピールのさわやかな風味と、ふんわりリッチなおいしさを楽しめる。

「ラソス・デ・ラ・ファミリア」のスペシャルメニュー。写真右が「パン・デ・ムエルト(オレンジ入り)」(400円)


さらに、スペシャルドリンクも要チェック。「『リメンバー・ミー』ドリンク(オレンジ＆マンダリンオレンジ)」(700円)は、マリーゴールドをイメージした一杯で、オレンジと黄色の鮮やかなカラーが目をひく。飲んでみるとオレンジ本来の風味がしっかり感じられ、後味さっぱり。暑さが残る日にもおすすめだ。

ツルッとしたゼリーもイン！フルーティーでさわやかな味わいを楽しめる「『リメンバー・ミー』ドリンク(オレンジ＆マンダリンオレンジ)」(700円)


「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」の入り口もマリーゴールドで彩られ、華やかな雰囲気に


ミゲルとヘクターが描かれたデコレーションも登場


取材・文=水野梨香

(C)Disney

