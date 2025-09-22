東京ディズニーシーで『リメンバー・ミー』の世界を体験！初開催「ラソス・デ・ラ・ファミリア」の見どころを紹介
東京ディズニーシー(R)で2025年9月17日、ディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマとした初開催イベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」がスタートした。11月2日(日)までの期間中、東京ディズニーシーのロストリバーデルタで、映画の物語の核でもあるメキシコの伝統文化「ディア・デ・ロス・ムエルトス」(スペイン語で「死者の日」の意)にちなんだデコレーションやエンターテインメント、グルメを楽しめる。
【写真】運がよければミゲルに会えることも！
ロストリバーデルタ周辺には、『リメンバー・ミー』の世界に入り込んだような気分が楽しめる、さまざまなデコレーションが登場している。なかでも注目したいのが、オフレンダと呼ばれる祭壇だ。そこに飾られているのは、『リメンバー・ミー』の主人公・ミゲルのひいひいおじいちゃん・ヘクターや、ひいおばあちゃんのココなど、亡くなった家族の写真。映画から飛び出してきたかのような再現度の高さで、ファンならば感動すること間違いなし！
また、ロストリバーデルタにかかる橋「プエンテ・ブエナ・ヴィスタ」には、魂を導く花とされるマリーゴールドの装飾が施され、美しく様変わり。映画で印象的に描かれている、“死者の国”と“生者の国”をつなぐマリーゴールドの橋を彷彿とさせるスポットとなっている。
橋の周辺では、ゆかいなファミリーがマリアッチ(メキシコの伝統的な音楽)を披露するアトモスフィア・エンターテイメント(小規模なショー)も実施されている。美しい生歌と生演奏、華やかなダンスで構成されたショーは、見応え満点だ。なお、アトモスフィア・エンターテイメントは公演場所の詳細や時間を告知せず行われるので、遭遇できたらラッキー。さらに運がよければ、ミゲルが登場することも！手拍子をしたり、一緒に声を合わせたりして、「ディア・デ・ロス・ムエルトス」をお祝いしよう。
キャストに声をかけるともらえるリーフレットも、ぜひゲットしたいところ。「ディア・デ・ロス・ムエルトス」を紹介するこのリーフレットは、裏面がカラベラ(死者の日に飾られるガイコツの装飾品)風のお面になっている。家族や仲間とお面を顔につけて、記念撮影してみては？
「ラソス・デ・ラ・ファミリア」を満喫するためには、レストラン「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」で提供中のスペシャルメニューも外せない。「スペシャルセット」(1780円)は、シーフードサルサソースのライスボウル(サーモン、骨付きソーセージ、チーズ)にソフトドリンクが付くセットメニュー。
まず目に飛び込んでくるのは、ガイコツをかたどったトルティーヤ。その奥には、大きなサーモンと骨付きソーセージ、色鮮やかな野菜が盛り付けられ、インパクト抜群のビジュアルが食欲をそそる。味の決め手は、ライムの酸味とハラペーニョの辛味がほどよく効いたサルサソース。エキゾチックな味わいの中にほんのりスパイシーさが感じられるソースは、トッピングのチーズや下に入っているライスと相性抜群。次のひと口が止まらなくなるおいしさに加え、一品で満足できるボリューム、肉と魚、野菜をバランスよく食べられるのもうれしい。
このスペシャルセットは、プラス300円で「パン・デ・ムエルト(オレンジ入り)」(単品注文の場合は400円)を付けることもできる。「パン・デ・ムエルト(オレンジ入り)」は「ディア・デ・ロス・ムエルトス」で食べられるパンをイメージしたブリオッシュ。オレンジピールのさわやかな風味と、ふんわりリッチなおいしさを楽しめる。
さらに、スペシャルドリンクも要チェック。「『リメンバー・ミー』ドリンク(オレンジ＆マンダリンオレンジ)」(700円)は、マリーゴールドをイメージした一杯で、オレンジと黄色の鮮やかなカラーが目をひく。飲んでみるとオレンジ本来の風味がしっかり感じられ、後味さっぱり。暑さが残る日にもおすすめだ。
取材・文=水野梨香
(C)Disney
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※紹介しているメニューの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、イベント期間終了後も販売を継続する場合があります。
