東京世界陸上が21日に幕

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、21日に閉幕した。雨に見舞われた最終日のイブニングセッション。午後9時20分号砲の男子4×100メートルリレー決勝が大会最終種目になるはずだったが、雨の影響で男子円盤投げが最終種目に。中継には映らなかったラストバトルは、選手だけでなくスタッフも大奮闘した。

大会最終日のイブニングセッションは途中から大雨に。トラック種目はなんとか予定通り実施し、女子走り高跳び決勝は約40分の中断後に再開されて決着した。だが、男子円盤投げは午後8時10分に始まって2人が投げたものの、その後に中断。再開されるまでに約2時間を要した。

再開後も雨はやまず、サークルで円盤を放つ前のターン中に足を滑らせ、転倒する選手が続出。難しいコンディションで記録なしに終わったヘンリク・ヤンセン（ドイツ）は、「サークルは氷のようだった。濡れた状態になると、これまでで最悪のサークルだった。でも、うまくやっている人もいた」と話した。

ダニエル・スタール（スウェーデン）が最終6投目で70メートル47をマークして逆転。連覇が決まったのは、午後11時6分だった。

選手だけでなく、スタッフやボランティアも奮闘。投てきが終わるごとに濡れたサークルをタオルで拭き、なんとか状況を改善しようと懸命の努力を続けた。

4位に入ったマシュー・デニー（オーストラリア）は、「ボランティアと世界陸連には本当にリスペクトしかないよ。本当にベストを尽くしてくれた。（何もせずに）『はい、幸運を祈る。頑張って』という感じじゃなく、何とかできるようにするためにできる限りのことをしてくれた。心から敬意を抱いているよ」と感激していた。

放送終了していたTBSの中継には映らなかった最終種目。そこには、知られざるドラマがあった。



（THE ANSWER編集部）