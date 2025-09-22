¡ÖÃËÂº½÷ÈÜ¡×¡Ö»þÂåºø¸í¤â¤Ï¤Ê¤Ï¤À¤·¤¤¡×¤ÈÂç±ê¾å¡ÄÌÚÆîÀ²²Æ¤ÈºÊÉ×ÌÚÁï¤òÊÂ¤Ù¤¿¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡´ë¶È¹¹ð¤ÎÀº¹ÊÌÅª¤ÊÉ½¸½¤¬ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¡È±ê¾å¡É¤·¤¿»öÎã¤Ï¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤äÀÅª¾ÃÈñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½÷À¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ð¤«¤ê¤À¡£¹¹ð¤ÇÃËÀ¤¬¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±ê¾å¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤Î²£¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¹¹ð¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ç¯Ê¬ÀÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÈþ¹á»á¤Î¡Ø¤½¤Î¡ÒÃË¤é¤·¤µ¡Ó¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¡©¡¡¹¹ð¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ö¥Ç¥¤ëÃË¡×¤Î¸½ºßÃÏ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·½ñ¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡£
¡¡ºòÇ¯±ê¾å¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¹¹ð¤¬¡ÈÃË¤é¤·¤µ¡É¤ò¤É¤¦ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´4²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡2024Ç¯6·î¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥¢²£¤Î¹¹ð¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ç»¤¤¿å¿§¤Î2¤Ä¤Î²èÌÌ¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜÎ©¤ÄÀÖ¤¤Ê¸»ú¤Ç¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¡¢Çò¤¤Ê¸»ú¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È ¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¥Ä¡ª¡×¡¢½÷À¡ÊÌÚÆîÀ²²Æ¡Ë¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö¡¢°é»ù¡¢²È»ö¡£3¿Í¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¢ÃËÀ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÈè¤ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¹ð¤ò¸«¤ë¿Í¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥³¥Ô¡¼¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¼ÖÆâ¹¹ð¡ÊJRºëµþÀþ¼ÖÆâ¡¢2024Ç¯»£±Æ¡Ë
¡¡¹¹ðÁ´ÂÎ¤ÎÇÛ¿§¤ä²èÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¸«¤¿¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¹¹ð¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢É®¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¹ð¤ò»£±Æ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥º¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¿±þ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¡Ö»Å»ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ²È»ö¤ä°é»ù¤Ï½÷À¤¬Ã´¤¦¤Ù¤¡×¤È½÷À¤Ë¤Ï²á½Å¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï¤¿¤À¡ÖÈè¤ì¤Î¤¢¤êÊý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¢¤¿¤«¤âÂ¾¿Í»ö¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥³¥Ô¡¼¤ÎÆâÍÆ¤ËÃËÂº½÷ÈÜÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ»þÂåºø¸í¤â¿Ó¤À¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤¬¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥í¡¼¥ë¡ÊÀÊÌÌò³äÊ¬¶È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¼¨º¶¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³µ¤Í¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¥ê¥×¥é¥¤¤ä°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬¡¢¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¹¹ð¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥ó¥À¡¼´Ñ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÀµÀ½Ìô¤Î´ë¶È»ÑÀª¤òµêÃÆ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Î¹¹ðÉ½¸½¤ò¤á¤°¤ëÈ¿±þ¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡Ö±ê¾å¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤È¤¤¤¦¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ç·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò²¼¤²¡¢¿®ÍêÀ¤òÂ»¤Ê¤¤ÆÀ¤ë¤«¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢É®¼Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Ë¥å¡¼¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëABEMA¡¡NEWS¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï¹¹ð¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Î²¿¤ò²ÝÂê¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÑÅÀ¤«¤é°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤È°Õ¸«¤Ë¤Ï嚙¤ß¤¢¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢µÄÏÀ¤òÄÌ¤·¤ÆÉ½¸½¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤á¤é¤ì¤¿¤È¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹¹ðÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¾å¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤Î±þ½·¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤ÎÉ¬Í×À¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¸þ¤±¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤«¤éÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Àè¤Û¤É¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁ°¤Ë¸«¤¿¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¹¹ð¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¹¹ð¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¤¹¡£¶þ¶¯¤ÊÃËÀÇÐÍ¥¤¬Æó¿ÍÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Á´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿¤ê¡¢Ä·¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢³³¤ò¤è¤¸ÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂùÎ®¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÍÍ»Ò¤¬¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤ÇÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¥©¡¼¥Ã¡ª¡×¡Ö¥¤¥Ã¥Ñ¥¡¡¼¥Ä¡ª¡×¤ÈÍ¦¤Þ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤¢¤¦¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÅ¸³«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡CM¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡ÖÆùÂÎÈèÏ«»þ¤Î±ÉÍÜÊäµë¤Ë¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡ª¡×¤ÈÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÏ¤ß¤Ê¤®¤ëÃËÀ¤Î¶¯¿Ù¤Ê¿ÈÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆùÂÎÈèÏ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤ÎCM¤Ç¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Á¡¼¥à¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂ¦ÌÌ¤ò¤è¤ê¶¯Ä´¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ûºÞ¥¿¥¤¥×¤Î¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óDX¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÈèÏ«²óÉü¡×¤Î¸úÇ½¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤¿¹¹ð¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ú¢¨1¡Û¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦°ìÈ¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¹Ç¯ÃËÀ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿CM¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃÛ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï½÷À¸þ¤±¤Ë¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¹¹ð¤Ï¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤ò¤è¤êÉý¹¤¯½÷À¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤âÁÊµá¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½÷À¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡Ö»Å»ö¡¢°é»ù¡¢²È»ö¡£3¿Í¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤Ï½÷À¤Î½¢Ï«¤ä¥±¥¢Ìò³ä¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ÈÃø¤·¤¯ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¡¢¤³¤Î¹¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤È¤·¤ÆÊ®½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¢¨2¡Û¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤«¤éÐªÎ¥¤·¤¿É½¸½¤Î¤Þ¤Þ¹¹ð¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶È¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¦À©ºî²ñ¼Ò¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¹¹ðÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ£¿ô¤ÎÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ËÁÊµá¤¹¤ëÉ½¸½ÊýË¡¤¬ÆâÊñ¤¹¤ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤òÇ§¼±¤·¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÌäÂê¤ÎÈ¯À¸¤ò»öÁ°¤ËËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÁÈ¿¥±¿±Ä¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÅÅ¼ÖÆâ¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸ø¶¦À¤¬¹â¤¤¶õ´Ö¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¹¹ð¤Ï¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÎÁÊµá¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿¥¸¥§¥ó¥À¡¼°Õ¼±¤¬Ï³¤ì½Ð¤ë¹¹ð¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´ë¶È¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹°Õ¼±¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤¬¡Ö±ê¾å¡×¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆâÍÆÄûÀµ¡¦¼è¤ê²¼¤²¤Ê¤É¤Î¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÂÐ½è¤Ë½ª»Ï¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¾ÃÈñ¼Ô¤È´ë¶È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÎÑÍý¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼É½¸½¤Ê¤ÉÂ¿ÌÌÅª¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¹¹ð¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢É½¸½¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬¡ÖÈèÏ«¡×¤òÄêµÁ¤¹¤ë¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä
¡¡ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿Ê¸¸À¤ÎÉ½¸½¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢É®¼Ô¤¬¤³¤Î¹¹ð¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤Ë¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤ÎÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¶ß¤Ä¤¤Ç¥¿¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ÊÀÞ¤êÊÖ¤·¡Ë¥«¥Õ¥¹¤ÎÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÅ¬¤·¤¿Áõ¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤Ï´Ý¼ó¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò±©¿¥¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÁõ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½÷À¤ÈÃËÀ¤Î´Ö¤Ç¤¢¤Þ¤êÇ¯Îðº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸²èÌÌ¤ÎÃæ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤È¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤ÎÁõ¤¤¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·²¾¤Ë¡¢½÷À¤¬¥«¥Ã¥È¥½¡¼¤È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢ÃËÀ¤¬¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½÷À¤ÎÁõ¤¤¤«¤é¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î°õ¾Ý¤Ï¼å¤Þ¤ê¡¢ÃËÀ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Áõ¤¤¤ÎÍ×ÁÇ°ì¤Ä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤«¤é¿¦¶È¤ä¼Ò²ñÅªÂ°À¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö´Ý¼ó¤ÎÇò¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡×¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤«¤é¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î¿¦¶È¾å¤ÎÂ°À¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¼þÅþ¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁõ¤¤¤òÀßÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÈè¤ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¸¸À¤¬¶ñÂÎÀ¤ò·ç¤¡¢É½¸½¤È¤·¤Æ¤è¤ê°ìÁØ¶õÁÂ¤µ¤¬¶¯¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤ÎCM¤Ï¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤È¤·¤¿ÃËÀÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Ìîµå¤ä¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÆùÂÎ¤Çº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëCM¤Î¿ô¡¹¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤Ë¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÈè¤ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤«¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀÁü¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¡¢¶Ã¤«¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢ÃËÀ¤Î¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÈè¤ì¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÈèÏ«¡Ê¤È¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤ë³èÆ°¤äÏ«Æ¯¡Ë¡×¤òÄêµÁ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄêµÁ¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¸¢¸Â¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Õ¡¼¥³¡¼¤Ï¡Ö¾õ¶·¤ÎÄêµÁ¸¢¡×¤È¸À¤¤É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¾õ¶·¤ÎÄêµÁ¸¢¡×¤È¤Ï¤¹¤Ê¤ï¤Á¸¢ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·èÄê¸¢¡Ê»ÙÇÛÎÏ¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤½¤³¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤¬¹ÔÆ°¤Î¼«Í³¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Î¸ÀÆ°¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëÂ¦¤¬ÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»ÙÇÛ¡¿Èï»ÙÇÛ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤¬¡ÖÈèÏ«¡Ê¤È¤½¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë³èÆ°¤äÏ«Æ¯¡Ë¡×¤òÄêµÁ¤¹¤ë¡Ö¸¢ÎÏ¡×¤ò»ý¤Á¡¢½÷À¤¬¡Ö»Å»ö¡¢°é»ù¡¢²È»ö¡×¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¹ð¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇ§¼±¤Î¤â¤È¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À©ºî²áÄø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÊ³¬¤ÇÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢´ë¶È³èÆ°Á´ÂÎ¤¬ÃËÀÍ¥°Ì¤òÀ§Ç§¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤Î±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¹¹ð
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¹¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀÁü¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÃËÀÍ¥°Ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹âÎð²½¼Ò²ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤ÆÃæ¹âÇ¯¤Î¡ÖÈèÏ«²óÉü¡×¤ä¡Ö¥±¥¢¡×¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤¹·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¶¯ÁÔ¡×¤È¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¹¹ð¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ëÁ´À¹¤Î1988Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ê¥²¥¤¥ó¡Ê»°¶¦¡¢¸½ºß¤ÎÂè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£CM¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤»°Ïº¤¬¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡×¤ò±é¤¸¡¢´ë¶ÈÀï»Î¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¤¬Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÊô»Å¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ØÄ¥¤ÈÉ÷»É¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÍâÇ¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿CM¥½¥ó¥°¡ÖÍ¦µ¤¤Î¤·¤ë¤·¡×¤Ï¡¢¡Ö²«¿§¤È¹õ¤ÏÍ¦µ¤¤Î¤·¤ë¤· 24»þ´ÖÀï¤¨¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤·³²ÎÄ´¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ë½ÐÄ¥¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡×¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¸½ºß¤ÎÌÜÀþ¤ÇÄ°¤¯¤È¡¢¿Í¸¢¤¬ìúí¸¤µ¤ì¤¿Îô°¤ÊÏ«Æ¯¾õ¶·¤ò¼êÊü¤·¤Ç»¿Èþ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¤ò·Ð¤Æ¡¢1999Ç¯¤Ë¥ê¥²¥¤¥ó·ÏÎó¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¾ûºÞ¡Ö¥ê¥²¥¤¥óEB¾û¡×¤ÎCM¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤Î¥Ô¥¢¥Î¶Ê¡ÖEnergy Flow¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢Ìþ¤·¤ò´õµá¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥ê¥²¥¤¥ó¤È¥ê¥²¥¤¥óEB¾û¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¸úÇ½¤ä¼ñ»Ý¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÆ±Îó¤Ë°·¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖÍ¦µ¤¤Î¤·¤ë¤·¡×¤È¡ÖEnergy Flow¡×¤È¤¤¤¦CM¥½¥ó¥°¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤Î¶¸Áû¤ÎÃæ¤Ç¿ä¿Ê¤µ¤ì¤¿¡Ö¶¯ÁÔ¡×¤È¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ¤ÎÊø²õ¸å¤Î¡ÖÈèÏ«¡×¤òÉ½¸½¤·¡¢»þÂå¤Î¶õµ¤¤òÈ¿±Ç¤·¤¿³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Îµ²±¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦°ìÈ¯¡ª¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º
¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤ËÏÃ¤òÌá¤¹¤È¡¢¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î1962Ç¯¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤«¤é¹¹ð¤ËÌîµåÁª¼ê¡Êµð¿Í·³¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£µÜËÜ¡¢²¦Äç¼£¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò°û¤â¤¦¡ª¡×¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤È¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1977Ç¯¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦°ìÈ¯¡ª¡×¤Û¤ÉÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±¤Ëºþ¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹¹ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¤Ç1965Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿±ÉÍÜ¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥ª¥í¥Ê¥ß¥óC¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¡ª¡×¤â¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÐÊý¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤«¤±À¼¤äÉ¸¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÈ¾¤Î¹¹ð¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤´¤È¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢Î®¹Ô¸ì¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¦°ìÈ¯¡ª¡×¤ä¡Ö¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë²¿½½Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¹¹ð¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æµ©¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë°ûÎÁ¤Î¹¹ð¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¹¹ð¤ÎÊÑÁ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤ò»²¾È¡£¥À¥Ö¥ë¥¿¥ì¥ó¥È»þÂå¤ÎËë³«¤±¤Ï1977Ç¯¤Ç¡¢CM¼«ÂÎ¤Ï1970Ç¯Âå¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó¹¹ð¤ÎÎò»Ë¡×ÂçÀµÀ½ÌôÀ½ÉÊ¾ðÊó¥µ¥¤¥È
https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/lipod/advertising/
¢¨2¡¡¡ÖÃË¤é¤·¤µ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¤Î¹¹ð¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¹¹ðÉ½¸½¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀéÂÌÌÚÍºÂç¡Ö¡Ø¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD±ê¾å¡ÙÇØ¸å¤Ë¡ÈÃË¤é¤·¤µ¡É¤ÎÉé¤Î°ä»º¡×ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2024Ç¯7·î17Æü
https://toyokeizai.net/articles/-/777855
¡¦ÀéÂÌÌÚÍºÂç¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡Ø»þÂåºø¸íCM¤Ç±ê¾å¡Ù¤Ë¸«¤ë±É¸ÏÀ¹¿ê¡×ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2024Ç¯7·î18Æü
https://toyokeizai.net/articles/-/777854
¡Ê¾®ÎÓ Èþ¹á¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë