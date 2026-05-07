全室オーシャンフロントのホテル“GRAND MONday Resort 東京ベイ舞浜”が、7月18日（土）から、千葉・浦安市にオープンする。【写真】オールシーズン利用可能な屋外プールも！新ホテルの詳細■客室は全140室を用意今回hotel MONdayグループ35施設目、新ブランド「GRAND MONday Resort」の第1号としてオープンするGRAND MONday Resort 東京ベイ舞浜は、都市の近くにありながら、日常の流れから距離を置き、ゆったりとした時間