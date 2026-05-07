明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆何事に対しても決断が早く、我ながら感心してしまう位行動にキレが出てきます。どんどん舞い込んでくる課題も、ちゃっちゃと片付けてしまうでしょう。B型の運勢……★★☆☆☆時間がいくらあっても足りないと感じるかもしれません。大切なのは、浮かんできたアイディアをすぐに実行に移す事です。O型の運