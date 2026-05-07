ユシロが大幅続伸している。午前１０時３５分ごろに東京大学発スタートアップのＩＤＡＴＥＮａｓｅ（東京都文京区）と共同でＡＩを活用したダイカスト製造の生産性向上に関するプロジェクトを開始したと発表しており、好材料視されている。 ＩＤＡＴＥＮａｓｅが提供するＡＩ技術を活用し、可視化離型剤「Ｖｉｓｉｌｕｂｅシリーズ」から得られる皮膜分布データをもとに、ダイカスト製造現場の生産効率