9月17日、スーツを着こなした俳優の坂口健太郎は「第30回釜山国際映画祭」開幕式のレッドカーペットに登壇した。

10月31日に公開される坂口主演の映画『盤上の向日葵』が同映画祭の「オープンシネマ部門」に正式出品されたことで、熊澤尚人監督、共演者の渡辺謙と肩を並べたのだ。

「坂口さんは韓国で流行りのハートのポーズを観客に向けてしていましたね。笑顔を絶やしていませんでしたが、見た目はがらりと変わっていました。頬がげっそりして、ぱっと見では別人に見えるほど激やせしていたのです。実際、相当体重が減ったのではないでしょうか。

一緒に出席した渡辺さんと会話したり、目をあわせたりする様子はありませんでした。心なしか、フォトセッションの際も距離感がありました」（訪れた観客）

イケメン俳優の“激変姿”が注目された原因は、9月10日に『週刊文春 電子版』で報道された、3歳年上ヘアメイクとの4年間にわたる熱愛だ。それだけでなく、坂口は同時期に永野とも交際し“泥沼三角関係”にあったのだ。衝撃的事実が明らかになったことにより、坂口への失望と、急速なファン離れが起こった。

本誌はレッドカーペットの翌日、サンダルにメガネ姿でズボンのポケットに両手を入れて歩く坂口のオフ姿をキャッチした。

「映画祭に出演する演者の宿泊兼控室になっている『パラダイスホテル釜山』で坂口さんを見かけました。白Tにオレンジ色の短パンを履いてラフな姿でしたよ。スーツよりも手足の露出が多いのでよりガリガリに見えました。とくに足は本当に細く骨がくっきり出ている印象でした。

映画祭を見に来た日本のファンや現地の方が声をかけると、握手するなどファンサを熱心にしていました。韓国でも人気を誇っていた坂口さんなりに好感度を上げようと必死なのかもしれませんね」（宿泊客）

まずは健康がいちばんだけれど……。