【ガメラ】G2ガメラとレギオンが抱きつく！ 発売記念イベントも開催
カプセルトイ「抱きつきガメラ2【前編】」が、2025年9月20日（土）以降、順次全国カプセルトイ販売店にて発売される。また2025年10月13日（月・祝）には豪華ゲストを招いた特別イベントも開催される。
＞＞＞抱きつきガメラ2【前編】をチェック！（写真7点）
1965年に『大怪獣ガメラ』（大映）が公開。その後もシリーズが続き昭和には計8作品が公開され、平成には映画が4作品公開、2023年にはアニメ化されるなど、今なおガメラは国内外のファンを魅了し続けている。
2024年末にシリーズ第1弾が発売となった指やペンに抱きつくフィギュア商品「抱きつき」シリーズ。シリーズ第2弾は、今年で60周年を迎えた大人気「ガメラ」シリーズ、平成ガメラ3部作の第2作『ガメラ2 レギオン襲来』よりG2バージョンガメラ色違い2種とソルジャーレギオンのポーズ違い2種の計4種が登場する。
ラインナップは、 ガメラ G2バージョン（通常カラー）、ガメラ G2バージョン（夜間戦闘カラー）、ソルジャーレギオン TYPE1、ソルジャーレギオン TYPE2の4種。
指に抱きつかせれば、新しいファッションアイテムに見えなくもない！？ ぜひいろんなものに抱きつかせて遊んでほしい。
そして「抱きつきガメラ2【前編】」の発売を記念して、2025年10月13日（月・祝）に、東京のユナイテッド・シネマ豊洲にて記念イベントを開催することが決定。『ガメラ2 レギオン襲来』の製作関係者である豪華ゲストをおよびしたトークやゲストによる商品のお渡し会を実施する。
詳細はGENCOの公式SNSにて、あらためて告知されるのでお見逃しなく。
（C）KADOKAWA NHFN/1996
