¡ÖÊÒÂÎ©¤Á¡×¤ÇÂÎ´´ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£1Æü2¡Á3Ê¬¤ÇOK¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¥³¥Ä
¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë²¼È¾¿È¤òÃÃ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ïªµä»Õ¤Î°ðÂ¼ ¿ò¤µ¤ó¡£°ðÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÒÂÎ©¤Á¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËµÓ¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü2¡Á3Ê¬¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â·ò¹¯¤ËÊâ¤±¤ëµÓ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ ¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡ØÄË¤ß¡¦ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¹¤Ù¤Æ²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¡¡Ä¶Êâ¹Ô¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤Î¾åºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¡ÖÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×
²¼È¾¿È¤äÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¡ÖÊÒÂÎ©¤Á¡×
ÊÒÂÎ©¤Á¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë²¼È¾¿È¤äÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×¤È¡¢¤½¤Î¿ôÇÜ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ëÅìÍÎ°å³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡ÖÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×¤Î2¼ïÎà¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×
¤Þ¤º¡¢²¼È¾¿È¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¡ÖÄÌ¾ï¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤ä¥¤¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Á¡¢±¦Â¤òÁ°¤ËÄ¾³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ20ÉÃ´ÖÀÅ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
±¦Â¤ò²¼¤í¤·¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ïº¸Â¤ò¾å¤²¤Æ20ÉÃ´ÖÀÅ»ß¡£¤³¤ì¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£Â¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¹â¤¯¾å¤²¤ë¤È¡¢Éé²Ù¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×¤ÇÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤ë
¡ÖÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¡×¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¿´¤ÎÎÏ¡ÊÉõÂ¡¡Ë¤òÃÃ¤¨¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤Ï¡¢ÊÉ¤ò»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤ò¸å¤í¤ËÈ¿¤é¤¹¤³¤È¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤Ï¸å¤í¤ËÊÉ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤ò¸å¤í¤ËÈ¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÎ´´¡ÊÂÎ¤ÎÃæ¿´¡Ë¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ÊÉ¤òÇØ¤Ë¤·¤ÆÎ©¤Á¡¢±¦Â¤òÄ¾³Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¾å¤²¡¢10ÉÃ´ÖÀÅ»ß¤·¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤è¤ê¤â¤Ä¤é¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢º¸Â¤ò¾å¤²¡¢10ÉÃ´ÖÀÅ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ò3²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï20ÉÃ´Ö¤º¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Î¶ÚÆù¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÂÎ´´¤ÎÄ²¹ø¶Ú¤äÊ¢²£¶Ú¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤é¤Ä¤¤äÅ¾ÅÝ¤Ê¤É¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥±¥¬¤ä¹üÀÞ¤Ê¤É¤âËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±þÍÑÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¤òÁ°¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÏÓ¤òÁ°¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤âÈëÅÁ¤ÎÊÒÂÎ©¤Á¤â¤É¤Á¤é¤â2¡Á3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËèÄ«¤Î½àÈ÷ÂÎÁà¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£