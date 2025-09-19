ÅÏîµ¹°¹¬¡¦ukaÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î ¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¡×¡ÚÃÏµå¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿ ¼ñÌ£¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¡Û
Åö¼Ò¤Ï1946Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿ÈþÍÆ±¡¤Î·Ð±Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Í¥¤¥ë¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢³°¿©¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤ë»þ¼ñÌ£¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ë½Ð¤«¤±¡¢³¤¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÌäÂê¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¶á¹Ù¤Î³¤¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¥Åç¤Î³¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥´¥ß¤¬±è´ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê³¤¤Ç¤Ï¥¦¥ß¥¬¥á¤âº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç°ËÆ¦¡¦²¼ÅÄ¤Ç¥¯¥í¥â¥¸¤ò¾øÎ±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤³¤ì¤¬Åö¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥â¥¸¤ÏÍîÍÕÄãÌÚ¤Ç¸Å¤¯¤«¤é¹³¶Ý¡¢ÄÃÀÅºîÍÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ìÀ¸Ìô¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ÇÍ¼ï¤Ç¤¢¤êµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¯¥í¥â¥¸¤Ï¿¢ÎÓ¤Ç°Å¹õ²½¤·¤¿¿¹¤Ë¡¢¿Í´Ö¤¬´ÖÈ²¤ËÆþ¤ê¿¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌá¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤¯¤ë¼«Á³¤Î·Ã¤ß¡£ÍîÍÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÚ¤òË¤«¤Ë¤·¿å¤È¤Ê¤Ã¤Æ³¤¤ËÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¤¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿¢Êª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥í¥â¥¸¤ò¾¦ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÈ±¤äÆ¬Èé¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶¤Î²óÉü¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°ËÆ¦¥Ö¥é¥ó¥É¡Øuka IZU ¥·¥ã¥ó¥×ー ¡¿ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Êー¡Ù¡£Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¿È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤ËÍ¥¤·¤¤¼«Á³Í³Íè¤ÎÁÇºà¤Ç¡¢ÍÆ´ï¤Ï¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹ÁÇºà¤Î»ÈÍÑ¤ä¥ê¥Õ¥£¥ë¤Î¿ä¾©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤Ë16Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Ø¥¢¥±¥¢À½ÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ò²óÉü¤µ¤»¤Æ½Û´Ä¤¹¤ëÊý¤Ø¿Ê¤à¤³¤È¤È¤¤¤¦¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¥°¥Ã¥È¤Ê¹Í¤¨¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
¡¡º£¸åÅö¼Ò¤Ï³¤³°¿Ê½Ð¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥ê¥¸¥§¥Í¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ½ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¥µ¥í¥ó¸þ¤±¤ËÅö¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·»Ô¾ì¤Î·¡¤êµ¯¤³¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´û¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½ÐÅ¹¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÈÎÇä¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁÇºà¤ËÂçÊÑ¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï°ËÆ¦¤ÈÀÐ³ÀÅç¤ËÃíÌÜ¤·¾¦ÉÊ²½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤ÎÃÏÊý¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯·¡¤·¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶¤ËÌäÂê°Õ¼±¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê»ö¶È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
